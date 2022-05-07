Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali - Son Dakika

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off finalinde rakibi HDI Sigorta Yalova VİP takımına 3-0 üstünlük kuran Rize Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Play-off final serisinin üçüncü maçında HDI Sigorta Yalova VİP ile Rize Belediyespor, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı.
İlk yarıyı 40-30 geride bitiren konuk takım, ikinci devrede etkili oyunuyla salondan 70-62 galip ayrıldı.
Seride durumu 3-0'a getiren Rize temsilcisi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.
Maçın ardından Rize Belediyespor oyuncuları ve teknik heyeti büyük sevinç yaşadı.
Kupa seremonisinde play-off ikincisi HDI Sigorta Yalova VİP'e kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serhan Antalyalı verdi.
Play-off şampiyonu Rize Belediyespor ise kupasını, Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Liglerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer'den aldı.
Kaynak: AA
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