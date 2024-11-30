Türkiye Kadınlar U19, Polonya'ya 8-0 Mağlup

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UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 1. Tur A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Polonya'ya 8-0 yenildi.

Milliler, ev sahibi Polonya ile Nysa şehrinde bulunan Miejski Stadı'nda karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, mücadeleden 8-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Gruptaki diğer karşılaşmada ise İngiltere, İtalya'yı 1-0 yendi.

İlk maçında İngiltere'ye 2-1 yenilen 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, grupta puansız son sırada bulunuyor. Milliler, son maçını 3 Aralık'ta aynı statta İtalya ile yapacak.

Maçlar sonunda grubu son sırada bitirecek takım, B Ligi'ne düşecek. 1. tur maçlarını ilk üç sırada tamamlayan takımlar, yoluna A Ligi'nde devam edecek. 6 Aralık'ta kura çekimi gerçekleştirilecek ve 17-26 Şubat 2025 veya 31 Mart-8 Nisan 2025 tarihlerinde 2. tur maçları oynayacak. 2. tur maçları sonunda 6 grup birincisi, en iyi grup ikincisi ve ev sahibi Polonya, 15-27 Haziran 2025 tarihlerinde UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek.