Türkiye-Karadağ Maçı Öncesi Bilgiler - Son Dakika
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Türkiye-Karadağ Maçı Öncesi Bilgiler

A Milli Takım, Karadağ ile 5. kez karşılaşacak. Türkiye 2 galibiyetle avantajda.

10.10.2024 11:16
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 5. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 4 maçtan 2'sini Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Karadağ'ın ise galibiyeti bulunmuyor.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 7 golüne, Karadağ 5 golle cevap verdi.

Son maç Türkiye'nin

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile oynadığı son karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan mücadeleyi ay-yıldızlı ekip Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle galip tamamladı. Karadağ'ın tek golü ise Fatos Beciraj'dan geldi.

İlk maç 2016'da

İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.

Ay-yıldızlı ekibin rakibiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül 2021'de İstanbul'da oynadığı maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.

Türkiye-Karadağ maçları

Türkiye ile Karadağ A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
16.11.2021PodgoricaDünya Kupası Elemeleri2-1
01.09.2021İstanbulDünya Kupası Elemeleri2-2
27.03.2018PodgoricaÖzel2-2
29.05.2016AntalyaÖzel1-0
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Kaynak: AA

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