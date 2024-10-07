Milli karateciler, İtalya'da düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 9-13 Ekim tarihlerinde Venedik kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 113 ülkeden 1995 sporcu tatamiye çıkacak.
Hazırlıklarını Kocaeli düzenlenen kampta tamamlayan 21'i kadın toplam 42 sporcu, İtalya'da Türkiye'yi temsil edecek.
Şampiyonada farklı yaş gruplarından madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı sporcular şöyle:
Ümit kızlar:
47 kilo Emine Bayrak
54 kilo Meryem Tuncay
61 kilo Gülen Irmak Öztürk
+61 kilo Zilan Adıgüzel
Kata: Sultan Sarıgül
Genç kızlar
48 kilo Beyza Akkaya
53 kilo Buse Kılıç
59 kilo Nehir Kılıç
66 kilo Mesude Yalın
+66 kilo Melisa Kurdoğlu
Kata: Simay Aydın
21 Yaş Altı Kızlar:
50 kilo Hira Nur Temizel
55 kilo Aysima Hatice Kurt
61 kilo Betül Zehra Kara
68 kilo Sudenur Aksoy
+68 kilo Elif Güneş
Kata: Damla Su Türemen
Ümit-Genç Kız Takım Kata:
Beril Nil Yüksek
Elizan Sağlam
Asiye Irmak Atılgan
Nimet Berra Karakuzu
Ümit erkekler:
52 kilo Erkan Akköse
57 kilo Alper Güneş
63 kilo Deniz Varlık Erdem
70 kilo Eymen Doruk Gündoğdu
+70 kilo Efe Sağdıç
Kata: Tarık Koç
Genç erkekler
55 kilo Berke Ulaş Ayten
61 kilo Kağan Aslan
68 kilo Ahmet Öztürk
76 kilo Ersin Berat Özcan
+76 kilo Mehmet Efe Kayacık
Kata: Yağız Suat Çetinkaya
21 Yaş Altı Erkekler:
60 kilo Nuri Kılıç
67 kilo Yusuf Kılıç
75 kilo Ömer Faruk Yürür
84 kilo Yusuf Eren Temizel
+ 84 kilo Umut Eren Gündoğ
Kata: Enes Sad Beşbadem
Ümit-Genç Erkek Takım Kata:
Yağız Suat Çetinkaya
Aziz Doğan
Ege Mahlebiciler
Ahmet Nazım Özdemir
Son Dakika › Spor › Türkiye Karatecileri Dünya Şampiyonası'na Hazır - Son Dakika
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