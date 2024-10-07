Türkiye Karatecileri Dünya Şampiyonası'na Hazır

Spor

Milli karateciler, İtalya'da düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 9-13 Ekim tarihlerinde Venedik kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 113 ülkeden 1995 sporcu tatamiye çıkacak.

Hazırlıklarını Kocaeli düzenlenen kampta tamamlayan 21'i kadın toplam 42 sporcu, İtalya'da Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonada farklı yaş gruplarından madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı sporcular şöyle:

Ümit kızlar:

47 kilo Emine Bayrak

54 kilo Meryem Tuncay

61 kilo Gülen Irmak Öztürk

+61 kilo Zilan Adıgüzel

Kata: Sultan Sarıgül

Genç kızlar

48 kilo Beyza Akkaya

53 kilo Buse Kılıç

59 kilo Nehir Kılıç

66 kilo Mesude Yalın

+66 kilo Melisa Kurdoğlu

Kata: Simay Aydın

21 Yaş Altı Kızlar:

50 kilo Hira Nur Temizel

55 kilo Aysima Hatice Kurt

61 kilo Betül Zehra Kara

68 kilo Sudenur Aksoy

+68 kilo Elif Güneş

Kata: Damla Su Türemen

Ümit-Genç Kız Takım Kata:

Beril Nil Yüksek

Elizan Sağlam

Asiye Irmak Atılgan

Nimet Berra Karakuzu

Ümit erkekler:

52 kilo Erkan Akköse

57 kilo Alper Güneş

63 kilo Deniz Varlık Erdem

70 kilo Eymen Doruk Gündoğdu

+70 kilo Efe Sağdıç

Kata: Tarık Koç

Genç erkekler

55 kilo Berke Ulaş Ayten

61 kilo Kağan Aslan

68 kilo Ahmet Öztürk

76 kilo Ersin Berat Özcan

+76 kilo Mehmet Efe Kayacık

Kata: Yağız Suat Çetinkaya

21 Yaş Altı Erkekler:

60 kilo Nuri Kılıç

67 kilo Yusuf Kılıç

75 kilo Ömer Faruk Yürür

84 kilo Yusuf Eren Temizel

+ 84 kilo Umut Eren Gündoğ

Kata: Enes Sad Beşbadem

Ümit-Genç Erkek Takım Kata:

Yağız Suat Çetinkaya

Aziz Doğan

Ege Mahlebiciler

Ahmet Nazım Özdemir