Türkiye Karting Şampiyonası Kocaeli'de

Spor

Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı NİMOSK Karting Yarışı, Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

2024 şampiyonlarının belirleneceği organizasyonda sporcular 5 kategoride mücadele edecek. 30 Kasım Cumartesi günü antrenmanlar ve sıralama turlarının ardından tüm kategorilerde ilk yarışlar koşulacak.

Organizasyon, 1 Aralık Pazar günü ise saat 10.00'dan itibaren tüm kategorilerde ikinci ve üçüncü yarışların koşulmasının ardından yapılacak ödül töreniyle son bulacak.