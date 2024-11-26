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Spor

Türkiye Karting Şampiyonası Kocaeli'de

Kocaeli'de, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde NİMOSK Karting Yarışı düzenlenecek.

26.11.2024 11:19
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Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı NİMOSK Karting Yarışı, Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

2024 şampiyonlarının belirleneceği organizasyonda sporcular 5 kategoride mücadele edecek. 30 Kasım Cumartesi günü antrenmanlar ve sıralama turlarının ardından tüm kategorilerde ilk yarışlar koşulacak.

Organizasyon, 1 Aralık Pazar günü ise saat 10.00'dan itibaren tüm kategorilerde ikinci ve üçüncü yarışların koşulmasının ardından yapılacak ödül töreniyle son bulacak.

Kaynak: AA

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