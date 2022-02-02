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Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Okyay Utku Atabaş oldu - Son Dakika

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Okyay Utku Atabaş oldu

02.02.2022 12:19

- Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Okyay Utku Atabaş oldu Türkiye Kaykay Federasyonluğu tarafından düzenlenen 2. Olağan Genel Kurul'da Okyay Utku Atabaş başkan seçildi.

- Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Okyay Utku Atabaş oldu

ANKARA - Türkiye Kaykay Federasyonluğu tarafından düzenlenen 2. Olağan Genel Kurul'da Okyay Utku Atabaş başkan seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Türkiye Kaykay Federasyonu 2'nci Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayları Oktay Utku Atabaş ve Fahrettin Yıldız yarıştı. Gündemin okunmasının ardından başkan adayları Atabaş ve Yıldız konuşmalarını gerçekleştirdi.

"Bütün illerde aktif hale gelebilir, aktif sporcu sayımızı arttırabiliriz"

Seçim öncesi konuşan başkan adayı Yıldız, "En son gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasının 8 sporcuyla yapıldığını öğrendiğimde çok üzüldüm. Bu mevcut yönetimi eleştirildiğim için değil pandemi de buna sebep olan etkilerden birisi. Bunu dinamikleri harekete geçirme adına söylüyorum. Bütün illerde aktif hale gelebilir, aktif sporcu sayımızı arttırabiliriz. Olimpiyat komitesi üzerinden eğitimlerimizi tamamlamak istiyorum. Uluslararası federasyon ile işbirliğiyle yurt dışındaki antrenörleri buraya getirmek ya da sporcularımızı eğitim amaçlı Avrupa'ya göndermek, ortak kamplar yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Amacımız bu sporu olimpiyatlarda ülkemize yakışır şekilde dünyaya göstermektir"

Okyay Utku Atabaş ise Türk kaykay sporunun olimpiyatlarda olması gerektiğine dikkat çekerek, "Ülkemizde sporcu potansiyelinin farkındayız ve bu potansiyeli harekete geçirmeye kararlıyız. Olimpiyat oyunlarının ruhunun değişmeye başladığını, izlenebilirliği yüksek branşların dahil edildiğini görüyoruz. Amacımız biraz önce bahsettiğim potansiyeli ilk olarak 2024 Paris Olimpiyatlarında ve daha sonraki olimpiyatlarda ülkemize yakışır şekilde dünyaya göstermektir" ifadelerini kullandı.

Oy sayımının sonunda Atabaş 25 oy alırken rakibi Yıldız 17 oyda kaldı. Böylelikle Okyay Utku Atabaş Türkiye Kaykay Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Başkan Atabaş, görevini en şekilde yapmak için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Okyay Utku Atabaş oldu
Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Okyay Utku Atabaş oldu
Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Okyay Utku Atabaş oldu

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Olimpiyat, gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Okyay Utku Atabaş oldu - Son Dakika Spor


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