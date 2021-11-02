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Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri belli oldu

02.11.2021 16:05
Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine; TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

4'üncü Eleme Turu'nda Spor Toto Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor., Gaziantep FK, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, 3'üncü Eleme Turu Kura çekimi sonucu bay geçen GZT Giresunspor ve 3'üncü Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulü ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım ile 1 ve 2 Aralık tarihlerinde yapılacak.

ALİ DÜŞMEZ: ZTK KULÜPLERİMİZE VE GENÇ OYUNCULARA BİRÇOK FIRSAT SUNUYORKura çekiminin hayırlı olması temennisinde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, "Sezona 132 takımla başladık, 54 takımla devam ediyoruz. 60'ıncı sezonunu yaşadığımız kupayı her zaman çok önemsedik. Federasyonumuzun da benim de bu turnuvaya çok büyük ilgisi var. 12 yıldır 'Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor' diyoruz. Organizasyon gerçekten çok değerli. Bunun nedenlerini paylaşmak isterim. Bu kupayı kazanan için UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak önemli bir fırsat. Kupa, alt lig takımlarına üst ligden takımlarla karşılaşma imkanı sunuyor. Kupa maçları genç kardeşlerimiz için de çok önemli. Genç oyuncularımız kupada oynama şansı buluyor ve son on seneye baktığımızda kupada parlamış, Süper Lig'e transfer olmuş, hatta Milli Takımlara seçilmiş bir çok oyuncumuz var. Tüm paydaşlarımızdan kupaya önem vermelerini bekliyoruz. Tarihe baktığımızda 11 şehrimiz Türkiye Kupası'nı kazandı. O şehirlerimizin hala o şampiyonlukların sevincini ve gururunu yaşadıklarını görüyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Kurulumuzun değerlendirmeleri sonrasında maçlarımızın tam kapasite ile oynanacak olması çok önemli. Kupada bu turdan itibaren geçerli olacak ve kulüplerimiz sağlık koşullarını yerine getirerek stadyumlarını doldurabilecek. Aşı çok önemli ve aşılarını yaptırmış futbolseverler stadyumlarda olacak. Bu vesile ile herkesi aşılarını olmaya davet ediyorum. Kupa maçlarının yayınlanması çok değerli ve bütün Türkiye izliyor. Centilmence, Fair Play çerçevesinde çok güzel maçlara şahit oluyoruz. Kupa maçlarının 81 il ve tüm ilçelere dostluk getirmesini temenni ediyorum. Sakatlığın olmadığı ve kardeşliğin ön plana çıktığı bir sezon diliyorum. Kura çekimi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri şu şekilde: Adanaspor - Kocaelispor Adana Demirspor - Serik BelediyesporGaziantep FK - SakaryasporFraport TAV Antalyaspor - Amed Sportif Faaliyetler Beypiliç Boluspor - 52 Orduspor FKGöztepe - Kahta 02VavaCars Fatih Karagümrük - Sarıyer Gençlerbirliği - Mardin 1969Çaykur Rizespor - AnkarasporNasadoge Menemenspor - Hekimoğlu TrabzonAytemiz Alanyaspor - Osmaniyespor FK Altay - Manisa FK MKE Ankaragücü - Nazilli BelediyesporGZT Giresunspor - Ankara DemirsporAltaş Denizlispor - Ağrı 1970Medipol Başakşehir - Bodrumspor Bursaspor - Kırşehir BelediyesporÖznur Kablo Yeni Malatyaspor - AkhisarsporKasımpaşa - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor Altınordu - 68 Aksaray Belediyespor İstanbulspor - Afjet AfyonsporAtakaş Hatayspor - EyüpsporRoyal Hastanesi Bandırmaspor - ŞanlıurfasporBereket Sigorta Ümraniyespor - Arnavutköy Belediye GençliksporYukatel Kayserispor - Alagöz Holding Iğdır FKİttifak Holding Konyaspor - Silahtaroğlu Vanspor FKYılport Samsunspor - Uşakspor

Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri belli oldu

Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Hasan Doğan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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