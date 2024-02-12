Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.
Kura çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kupada çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Çeyrek final maçları 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak. Kupada yarı final maçları ise 2 ayaklı eleme üzerinden gerçekleştirilecek. Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.
Dört büyükler arasından Fenerbahçe, Ankaragücü ile eşleşirken deplasmanda oynayan tek takım olarak da dikkat çekti. Bir diğer dikkat çeken durum ise Ankaragücü'nün sahası üzerine olan tartışmalar... Trabzonspor'un isyanının ardından bu hafta sonu Ankara deplasmanına gidecek olan Galatasaray da Eryaman Stadı'nda oynamak istemediğini açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin de Ankara'da aynı statta maç yapacak olması sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yılın ikinci Kabine toplantısı sona erdi. 3 saat 15 dakika süren toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda Milli haltercilerimiz Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi oldu. Gamze Altun, 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı.
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Son Dakika › Spor › Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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