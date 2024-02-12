Türkiye Kupası\'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Spor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

YARI FİNALDE İKİ AYAKLI ELEME OLACAK

Kura çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kupada çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Çeyrek final maçları 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak. Kupada yarı final maçları ise 2 ayaklı eleme üzerinden gerçekleştirilecek. Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Rams Başakşehir

Beşiktaş - Konyaspor

Ankaragücü - Fenerbahçe

Galatasaray - Fatih Karagümrük

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ankaragücü - Fenerbahçe galibi/ Beşiktaş - Konyaspor galibi

Trabzonspor - Rams Başakşehir galibi/ Galatasaray - Karagümrük galibi

FENERBAHÇE ERYAMAN'DA OYNAYACAK

Dört büyükler arasından Fenerbahçe, Ankaragücü ile eşleşirken deplasmanda oynayan tek takım olarak da dikkat çekti. Bir diğer dikkat çeken durum ise Ankaragücü'nün sahası üzerine olan tartışmalar... Trabzonspor'un isyanının ardından bu hafta sonu Ankara deplasmanına gidecek olan Galatasaray da Eryaman Stadı'nda oynamak istemediğini açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin de Ankara'da aynı statta maç yapacak olması sosyal medyanın gündemine oturdu.