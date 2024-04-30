Türkiye Kürek Milli Takımı, 2024 Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılacak - Son Dakika
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Türkiye Kürek Milli Takımı, 2024 Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılacak

Türkiye Kürek Milli Takımı, 2024 Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası\'na katılacak

Türkiye Kürek Milli Takımı, 30 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2024 Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılacak. Mingeçevir kentinde düzenlenecek olan organizasyonda 20 ülkenin kürek ve kano milli takımları yarışacak. Kürek yarışları ise 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye'yi temsil edecek olan 6 milli kürekçi ise Kerem Fidan, Muhammed Enes Kılıç, Can Yüce, Emir Bayraktar, Kerem Özcömert ve Emir Yasin Erdağ'dır.

30.04.2024 16:37  Güncelleme: 16:39
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Türkiye Kürek Milli Takımı, 30 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 2024 Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılacak.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Mingeçevir kentindeki organizasyonda 20 ülkenin kürek ve kano milli takımları yarışacak.

Kupada kürek yarışları, 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Organizasyonda mücadele edecek 6 milli kürekçi şunlar:

Kerem Fidan (Yıldız erkekler tek çifte/JMB1X), Muhammed Enes Kılıç-Can Yüce (Yıldız erkekler iki çifte/JMB2X), Emir Bayraktar-Kerem Özcömert (Yıldız erkekler iki çifte/JMB2X), Emir Yasin Erdağ (Küçük erkekler tek çifte (JMC1X)

Kaynak: AA

Enes Kılıç, Azerbaycan, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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