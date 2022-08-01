Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2022 yarış takviminde yer alan Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı 30-31 Temmuz tarihlerinde Çatalca'da düzenlendi. Yeditepe Motokros Parkurunda yapılan yarışları Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner , Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve çok sayıda hız sever takip etti.

Kaynak: İHA

Erdoğan Turan, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 108 motosikletçi Türkiye Şampiyonası'nda heyecan yaşattı - Son Dakika

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