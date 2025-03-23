Türkiye, Macaristan'ı 2-0 Geçti

Stat: Puskas Arena
Hakemler: Felix Zwayer, Robert Kempter, Christian Dietz (Almanya)
Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Marton Dardai, Bolla, Bence Dardai, Vecsei, Kerkez, Szoboszlai, Gazdag, Varga
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Goller: Dk. 37 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan), Dk. 39 Arda Güler (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 21 Fiola (Macaristan), Dk. 30 İsmail Yüksek, Dk. 43 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.
27. dakikada Orban'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Gazdag'ın ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.
31. dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
35. dakikada gelişen atakta Arda Güler'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yerden vuruşunda top, kamle direğinin yanından az farkla auta gitti.
36. dakikada A Milli Takım penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun pasına hareketlenen İsmail Yüksek, Fiola'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Felix Zwayer, beyaz noktayı gösterdi.
37. dakikada ay-yıldızlı takım öne geçti. Penaltıda topun başına geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu, top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1.
39. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazına çıkardığı pası Oğuz Aydın son çizgide kontrol etti. Milli futbolcunun penaltı noktasının sağına çıkardığı pasta Arda Güler, sol ayak içiyle uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
Milliler, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
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