KUZEY Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ABD kampında Meksika ile oynayacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Kenan
Hakemler: Moeth Gaymes, Denroy Barker, Ryan Graves (Saint Vincent ve Grenadinler)
Meksika: Malagon, Sanchez, Montes, Reyes, Gallardo, Alvarez, Ruiz, Pineda, Quinones, Sepulveda, Vega
Türkiye: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız
Son Dakika › Spor › Türkiye-Meksika Maçı Hazır! - Son Dakika
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