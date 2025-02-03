Türkiye, Meksika'yı 5-0 ile Geçerek Dünya Grubu 1'e Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Meksika'yı 5-0 ile Geçerek Dünya Grubu 1'e Yükseldi

Türkiye, Meksika\'yı 5-0 ile Geçerek Dünya Grubu 1\'e Yükseldi

TED Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Davis Cup World Group Play-Off karşılaşmasında A Milli Erkek Tenis Takımı, Meksika'yı 5-0 mağlup ederek Dünya Grubu 1'e yükseldi. Genç sporcuların yer aldığı takım, tüm maçları kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

03.02.2025 14:13  Güncelleme: 14:14
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TED Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen Davis Cup World Group Play-Off karşılaşmalarında Türkiye, Meksika'yı 5-0 mağlup ederek Dünya Grubu 1'e yükseldi.

Davis Cup World Group I Play Off serisinin ilk gününü Meksika karşısında 2-0 önde bitiren A Milli Erkek Tenis Takımı, ikinci güne çiftler maçıyla başladı. Yankı Erel/Ergi Kırkın ikilisi Daniel Moreno/Rodrigo Pacheco Mendez çiftini 2-6, 7-5, 6-3 yenerek seride skoru 3-0'a getirdi ve takımı Dünya Grubu 1'e taşıdı. Serinin dördüncü maçında 18 yaşındaki sporcu Atakan Karahan korta çıktı. İlk Davis Cup mücadelesini veren Atakan, Rafael Alfonso de Alba Valdes'i 6-3, 6-3 yenerek seride durumu 4-0'a getirdi. Son maçta ise yine ilk Davis Cup mücadelesini veren Mert Naci Türker korta çıktı. Mert Naci Türker, Eugenio Gonzalez Fitzmaurice'yi 6-1, 6-2 mağlup ederek seriye 5-0 ile noktayı koydu.

Milli Takım, Eylül ayında Dünya Grubu 1 karşılaşmasında Qualifiers grubuna yükselmek için mücadele edecek.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Türkiye, Finans, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Meksika'yı 5-0 ile Geçerek Dünya Grubu 1'e Yükseldi - Son Dakika

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