AFYONKARAHİSAR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağı sona erdi - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağı sona erdi

10.04.2022 20:36

Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları sona erdi.

Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları sona erdi.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki sezonun ilk ayak yarışında, 50cc'de birinci Poyraz Bor, ikinci Mikail Sertkaya, üçüncü Aslan Osmanpaşaoğlu, 65cc'de birinci Efe Okur, ikinci Ahmet Berkay Sarıay, üçüncü Hasan Hüseyin Baş, 85cc'de birinci Ali Akkaya, ikinci Mert Akkaya, üçüncü Nasip Emir Abay, MX'de birinci Şakir Şenkalaycı, ikinci Eray Esentürk, üçüncü Murat Başterzi, MX1'de birinci Mustafa Çetin, ikinci Galip Alp Baysan, üçüncü İlhan Ataş, MX2'de birinci Batuhan Demiryol, ikinci Ömer Uçum, üçüncü Baran Bulut Kocaman, MX2 juniorda birinci Ömer Uçum, ikinci Baran Bulut Kocaman üçüncü Semih Toktaş, seniorda birinci Teyyar Gürpınar, ikinci Ceyhun Kalfalı, üçüncü Hüseyin Neziroğlu, veteranda birinci Hüseyin Neziroğlu, ikinci Metin Esentürk, üçüncü Engin Kır, kadınlar kupasında birinci Selen Tınaz, ikinci Irmak Yıldırım üçüncü Derin Kural oldu.

Ödül töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ın gastronominin, kaymağın, sucuğun, tarihin, zaferin ve Büyük Taarruz'un şehri olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın artık motokrosun da şehri olduğunu kaydeden Çiçek, "Çünkü dünya şampiyonalarına ve motokrosa bu kadar sahip çıkan il var mıdır, bilmiyorum. Biz sizleri çok seviyoruz. Büyük Taarruz'un 100. yılındayız. Bu şampiyona 100. yıl adına düzenlendi." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de 2022 yılının ilk şampiyonasının hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra organizasyonda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Ödül törenine, Vali Gökmen Çiçek, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile yarışmacıların aileleri de katıldı.

AFYONKARAHİSAR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağı sona erdi
AFYONKARAHİSAR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağı sona erdi
AFYONKARAHİSAR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağı sona erdi

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AFYONKARAHİSAR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağı başladı AFYONKARAHİSAR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağı başladı AFYONKARAHİSAR - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda antrenman ve sıralama turları sona erdi AFYONKARAHİSAR - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda antrenman ve sıralama turları sona erdi AFYONKARAHİSAR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 60 çocuk ve genç sporcu yarışacak AFYONKARAHİSAR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 60 çocuk ve genç sporcu yarışacak

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor AFYONKARAHİSAR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağı sona erdi - Son Dakika


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