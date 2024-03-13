Türkiye\'nin İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Sona Erdi

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları (Deaflympics) kapanış seremonisiyle sona erdi.
Erzurum'da 2-12 Mart tarihlerinde düzenlenen olimpiyatlara, Türkiye ile birlikte 36 ülkeden 596 sporcu ve 408 teknik adam olmak üzere 1004 kişi katıldı.
Curling, futsal, kros kayak, alp disiplini, satranç ve snowboard kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda Ukrayna 10 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya olmak üzere toplam 19 madalya ile sıralamada zirvede yer aldı, Türkiye ise hiçbir kategoride madalya kazanamadı.
Organizasyonun son gününde Yenişehir 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen kapanış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve belediyenin halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden programda, sporcu ve katılımcılar halay çekti.
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Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) işbirliğiyle Prag'da düzenlenen 'Türkiye'nin Çek Dostları' programı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinlikte iş dünyası, diplomasi, spor, eğitim, basın ve turizm gibi sektörlerden katılımcılar bir araya geldi. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, programın iki ülke arasındaki ilişkileri ileri seviyeye taşımak için hayata geçirilen bir platform olduğunu belirtti ve Türkiye farkındalığını derinleştirecek bir ağ oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.
Fenerbahçe'yi geçtiğimiz sezon yöneten Jorge Jesus, Suudi Arabistan takımı Al Hilal ile son 28 maçını kazanarak dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı. Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Al İttihad'ı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla Al Hilal, 28 maçlık galibiyet serisiyle tarihte tek başına en uzun galibiyet serisine sahip oldu.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan bugün oynanan müsabakalarla sona erdi. İran erkekler futsalda altın madalyayı kazanırken, Ukrayna satranç klasik takımda şampiyon oldu. Ukrayna, toplam 19 madalya ile en başarılı ülke oldu.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda heyecan bugün oynanan müsabakalarla sona erdi. İran erkekler futsalda altın madalya kazanırken, Ukrayna satranç klasik takımda şampiyon oldu. Ukrayna, toplam 19 madalyayla en başarılı ülke oldu.
Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Allianz Vero Volley takımına 3-0 yenildi. Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den iki başkan ve dokuz kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Antalyaspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Hatayspor, Pendikspor ve Gaziantep FK farklı gerekçelerle disipline verildi. Ayrıca Trendyol 1. Lig'den Adanaspor, Sakaryaspor, Eyüpspor, Kocaelispor kulüpleriyle Kocaelispor yöneticisi Selçuk Kösemen, futbolcular David Skhirtladze ve Oğuz Ceylan, Teksüt Bandırmaspor Antrenörü Burhan Alıcı, Tuzlaspor yöneticisi Selahattin Çevik de disipline sevk edildi.
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