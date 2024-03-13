Türkiye'nin İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Sona Erdi - Son Dakika
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Türkiye'nin İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Sona Erdi

Türkiye\'nin İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Sona Erdi

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları, kapanış seremonisiyle sona erdi. Erzurum'da düzenlenen organizasyona 36 ülkeden 596 sporcu ve 408 teknik adam katıldı. Ukrayna, 19 madalya ile zirvede yer alırken Türkiye madalya kazanamadı. Kapanış töreninde ise Mehteran Takımı ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

13.03.2024 00:01  Güncelleme: 00:02
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Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları (Deaflympics) kapanış seremonisiyle sona erdi.

Erzurum'da 2-12 Mart tarihlerinde düzenlenen olimpiyatlara, Türkiye ile birlikte 36 ülkeden 596 sporcu ve 408 teknik adam olmak üzere 1004 kişi katıldı.

Curling, futsal, kros kayak, alp disiplini, satranç ve snowboard kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda Ukrayna 10 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya olmak üzere toplam 19 madalya ile sıralamada zirvede yer aldı, Türkiye ise hiçbir kategoride madalya kazanamadı.

Organizasyonun son gününde Yenişehir 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen kapanış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve belediyenin halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden programda, sporcu ve katılımcılar halay çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye'nin İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Sona Erdi - Son Dakika

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