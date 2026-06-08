Türkiye'nin Marşı Belirlendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Futbol Takımı için marş bestelendi.

Milli Takıma destek amacıyla Ahmet Öngel tarafından hazırlanan "Arkanızdayız" isimli marş, MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Marşın klibinde, A Milli Futbol Takımı'nın görüntülerinin yanı sıra vatandaşların desteği ile Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a da yer verildi.