Türkiye'nin yelken tutkunu markaları Olympos Regatta'da mücadele ediyor - Son Dakika
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Türkiye'nin yelken tutkunu markaları Olympos Regatta'da mücadele ediyor

Türkiye\'nin yelken tutkunu markaları Olympos Regatta\'da mücadele ediyor

Türkiye'nin yelken tutkunu markaları, Olympos Regatta yat sınıfı etabının ilk yarışında Marmara Denizi'nde zorlu zirve mücadelesine başladı. 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nda, Yat Sınıfı Yarışları zorlu mücadele için start aldı. Yarışlar, 2024'te bir yelken festivaline dönüşen Olympos Regatta'nın önceki yıllarda izlenen klasik rotalarında gerçekleşiyor.

17.08.2024 14:20
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Türkiye'nin yelken tutkunu markaları, Olympos Regatta yat sınıfı etabının ilk yarışında Marmara Denizi'nde zorlu zirve mücadelesine başladı.

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nda, Yat Sınıfı Yarışları zorlu mücadele için start aldı. Yarışlar, 2024'te bir yelken festivaline dönüşen Olympos Regatta'nın önceki yıllarda izlenen klasik rotalarında gerçekleşiyor.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam'in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, bu hafta sonu yapılacak Yat Sınıfı Yarışları ile sona eriyor. 9 Ağustos'tan bu yana devam eden organizasyon, hafta sonunda en iyi yat yarışçılarını ağırlıyor.

Yat Sınıfı Yarışları Startı 28 tekne ile verildi

Yat Sınıfı Yarışları dün saat 19.00'da gece seyri ile başladı. Startı, Moda Deniz Kulübü açıklarında verilen yarışa IRC 0, 1, 2, 3 ve 4 sınıflarında 28 takım katıldı. Bugün ise tekneler için saat 14.00'te olacak. Hava koşullarının uygun olması durumunda bugün 2 şamandıra yarışı yapılması planlanıyor. Start saatinin 12.00 olacağı yarın da 2 şamandıra yarışı planlanıyor.

Olympos Regatta Kupası, Yat Sınıfı'nda genel klasmanda geçtiğimiz yılın şampiyonu Fenerbahçe 1 Takımı'ndan bu yıl zirveye ulaşan yeni sahibine geçecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye'nin yelken tutkunu markaları Olympos Regatta'da mücadele ediyor - Son Dakika

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