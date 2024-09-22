Türkiye Off-Road Şampiyonası Heyecanı Merkezefendi'de Başladı - Son Dakika
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Türkiye Off-Road Şampiyonası Heyecanı Merkezefendi'de Başladı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde özel parkurda gerçekleşen Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayağı, heyecan dolu anlara sahne oluyor. Yarışlar, zorlu parkurlar ve özel dizayn edilmiş araçlarla off-road tutkunlarını bir araya getiriyor.

22.09.2024 15:59  Güncelleme: 16:06
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- Türkiye Off-Road Şampiyonası heyecanı Merkezefendi'de başladı

DENİZLİ - Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak yarışları, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde özel olarak hazırlanan parkurda başladı.

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayağı, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde özel olarak tasarlanmış parkurda başladı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da bölgeyi sarıp sarmalayan off-road heyecanı, yarışseverleri bir araya getiriyor. Özel dizayn edilmiş araçlar, zorlu parkurlarında pilotların yeteneklerini sergilemesi için ideal bir ortam sunuyor. Çamur, rampalar, derin çukurlar ve dar virajlar, yarışçılar için zorlu bir meydan okuma oluşturuyor. Pilotlar, bu zorlu şartlarda altında en iyi dereceyi elde edebilmek için büyük bir mücadele veriyor. Bu yarışlar, sadece bir rekabet değil, aynı zamanda off-road tutkunları için bir yaşam tarzını temsil ediyor. Sonuçlar merakla beklenirken, izleyiciler de her anı soluksuz takip ediyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde böyle organizasyonların yapılmasının önemli olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Petlas Off-Road yarışlarının 4. Ayağı Merkezefendimiz'de gerçekleştiriyoruz. Gerçekten Off-Road başka bir spor. Merkezefendimiz'deki yarış severleri, heyecan tutkunlarını ve adrelin severleri burada yaşatmayı devam ediyoruz. Hem de bu sporu yapmalarını imkan sağlıyoruz. Güzel bir yarış oluyor. Pistimiz ve yerimiz çok güzel ve Federasyon tarafından da çok beğeniliyor. Off-Road tabi ulusal bir yarış olduğu için Federasyonla birlikte yaptığımız için ilçemizin tanıtımı anlamında bizim için çok değerli. Bugün bu piste İzmit'ten, Samsun'dan, Mersin'den yarışmacılarımız geliyor. Toplamda 7 ayaktan oluşuyor. Biz böyle sporları gönülden destek veriyoruz ve giderek arttırmak istiyoruz. Kazasız heyecanı bol güzel bir yarış olsun istiyoruz. Bugün şanslıyız havada çok güzel, sıcak da soğuk da değil. Seyirci katılımı da çok güzel oldu. Bütün yarışmacılarımızı başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Off-Road Şampiyonası Heyecanı Merkezefendi\'de Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Off-Road Şampiyonası Heyecanı Merkezefendi'de Başladı - Son Dakika

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