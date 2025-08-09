Türkiye Okçuluk Şampiyonası Sivas'ta Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye Okçuluk Şampiyonası Sivas'ta Başladı

Türkiye Okçuluk Şampiyonası Sivas\'ta Başladı
09.08.2025 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, Sivas'ta gençler ve büyükler için şampiyona düzenledi.

TÜRKİYE Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası bugün yapılan seremoni ile başladı. Şampiyonanın 1'inci gününde genç kızlar ve erkekler sıralama, eleme ve madalya atışları gerçekleştirildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda yapılan şampiyonada okçular geleneksel kıyafetlerini giyerek atışlarını gerçekleştirdi. 2 gün sürecek şampiyonanın açılış seremonisine Sivas Vali Yardımcısı Osman Altın, Sivas Spor Şube Müdürü Ufuk Demir, TGTOF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Coşkuner, Sivas Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Muhammed Selvi, 60 ilden 400 idareci, antrenör ve sporcu katıldı. Şampiyonanın 1'inci gününde genç kızlar ve erkekler sıralama, eleme ve madalya atışları gerçekleştirildi.

Şampiyonanın açılış töreninde konuşan TGTOF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Coşkuner, "Aynı hedefe nişan almak ve oklarımızı birlikte uçurtmak bizler için büyük bir onurdur. Bu şampiyona sadece bir spor müsabakası değil birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzun güçlenmesine vesile olan önemli bir buluşmadır. Federasyon olarak hedefimiz köklerimizden aldığımız ilhamla geleneksel Türk okçuluğumuzu gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak, sporun dostluk ve centilmenlik değerlerini yaygınlaştırmaktır" dedi.

SEMİH EGE ATEŞ: İNSANA HEYECAN KATIYOR

Tokat'tan gelen geleneksel Türk okçuluğu sporcusu Semih Ege Ateş, "2019 yılından beri bu sporu yapıyorum. Bu camia güzel bir camia. Geleneksel okçuluk ilk başta kişinin kendi iradesini geliştirmesi açısından çok etkili bir spordur. İnsana heyecan katıyor" dedi.

BURCU KARAMAN: HERKESE DE TAVSİYE EDİYORUM

Şampiyonaya Bursa'dan katılan Burcu Karaman, "Geleneksel okçuluk çok güzel bir spor. Milli ve manevi duyguları insanlarda coşturan bir spor olduğu için ben çok seviyorum. Duygusal bağlarla tarihsel bilinç duygusunu uyandıran bir spor olduğu için gerçekten burada bu organizasyonda yer almaktan çok mutluyum. Herkese de tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Okçular, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Okçuluk Şampiyonası Sivas'ta Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti 17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı 4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Yargıtay’dan Narin Güran cinayeti davası talebi Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davası talebi
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı

10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
14:50
Olimpiyat Şampiyonu, havalimanında erkek arkadaşına saldırdı
Olimpiyat Şampiyonu, havalimanında erkek arkadaşına saldırdı
14:33
Çanakkale’de orman yangını 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de orman yangını! 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
14:29
İletişim Başkanı Duran’dan İsrail’in Gazze’yi işgal planına sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Gazze'yi işgal planına sert tepki
14:28
Hemzemin geçitte intihar gibi hata: Araç paramparça oldu
Hemzemin geçitte intihar gibi hata: Araç paramparça oldu
14:17
Beşiktaş Ndidi’yi resmen açıkladı İşte maliyeti
Beşiktaş Ndidi'yi resmen açıkladı! İşte maliyeti
14:14
Fahrettin Altun’un başkanı olduğu kurumdan İBB’ye para cezası
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:09
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
14:03
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
14:02
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
13:59
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 12:39:55. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Okçuluk Şampiyonası Sivas'ta Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.