Türkiye Para Halter Şampiyonası'nda Başarılar
Türkiye Para Halter Şampiyonası'nda Başarılar

10.03.2026 13:56
Sibel Çam 2 altın, Uğur Yumuk 2 gümüş madalya kazandı. Türkiye 20 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Avrupa Para Halter Şampiyonası'nın son gününde mücadele eden milli sporculardan Sibel Çam 2 altın, Uğur Yumuk ise 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen organizasyon, kadınlar 67 ve erkekler 72 kilo sıkletlerindeki yarışmalarla sona erdi.

Kadınlar 67 kiloda podyuma çıkan Sibel Çam, hem 114 kiloluk kaldırışıyla bench press kategorisinde hem de toplamda altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 72 kiloda yarışan Uğur Yumuk ise 192 kilo kaldırarak bench press kategorisinde gümüş madalya aldı. Uğur toplam sıralamada da gümüş madalya elde etti.

Bu sonuçlarla Türkiye, 2026 Avrupa Para Halter Şampiyonası'nı 20 madalyayla (10 altın, 6 gümüş, 4 bronz) tamamladı.

Kaynak: AA

Türkiye, Gümüş, Spor

14:13
Türkiye Para Halter Şampiyonası'nda Başarılar
