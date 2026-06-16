Türkiye-Paraguay Maçı Hakemi Belli Oldu - Son Dakika
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Türkiye-Paraguay Maçı Hakemi Belli Oldu

Türkiye-Paraguay Maçı Hakemi Belli Oldu
16.06.2026 16:31
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A Milli Takım, Paraguay ile 20 Haziran'da oynayacak. Maçı Ivan Barton yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacağı mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. 20 Haziran TSİ 06.00'da San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanacak müsabakada El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak. Barton'un yardımcılıklarını David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Jamaikalı Oshane Nation olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, Paraguay, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye-Paraguay Maçı Hakemi Belli Oldu - Son Dakika

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