Türkiye, Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Başarılara İmza Attı

Spor

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek 17. Paralimpik Yaz Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye, bu organizasyondaki ilk deneyimini Barselona 1992'de yaşadı.

AA'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberin 11. bölümünde, Türkiye'nin oyunlara katılımı ve performansları ele alındı.

Türkiye'yi paralimpik oyunlarında temsil eden ilk isim milli para yüzücü Mehmet Gürkan oldu.

Mehmet Gürkan, 3 farklı kategoride Barselona'da havuza girerek Türkiye'nin ilk paralimpik sporcusu ünvanını elde etti.

ABD'nin Atlanta kentinde 1996 yılında düzenlenen paralimpik oyunlarına 103 ülkeden 3 bin 195 sporcu katıldı ancak Türkiye bu olimpiyatlarda temsil edilmedi. Avustralya'da gerçekleştirilen Sidney 2000 Paralimpik Yaz Oyunları'nda 121 ülke mücadele etti. Türkiye, oyunlarda yine para yüzme branşında Ali Uzun ile yer aldı.

Atina'da katılım 8'e yükseldi, ilk madalya geldi

2004 Paralimpik Yaz Oyunları, 22 Eylül-3 Ekim 2004 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlendi.

Oyunlarda Türkiye'yi 8 sporcu temsil ederken atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç, milli formayla olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazandı. Milli sporcu, bu başarısının yanı sıra bir de bronz madalya elde etti.

Atina'da atıcılığın yanı sıra yüzme, halter, atletizm ve masa tenisinde milli sporcular Türkiye adına yarışmanın gururunu yaşadı.

Pekin'de katılım 2 katına çıktı

Türkiye'nin paralimpik oyunlarına katılım sayısı Pekin 2008'de 16'ya yükseldi.

147 ülkeden 4 binin üzerinde engelli sporcunun katıldığı oyunlarda milli sporcular, 1 altın ve 1 bronz madalyayı boyunlarına asmak için kürsüye çıktı.

Okçuluk branşında yarışan milli sporcu Gizem Girişmen altın madalyanın sahibi olurken Neslihan Kavas, masa tenisinde bronz madalya kazandı.

Milli sporcular Çin'de atıcılık, okçuluk, halter, masa tenisi, tekerlekli sandalye tenisi, atletizm ve judo branşlarında yarıştı.

Nazmiye Muratlı'dan Londra'da rekor

Milli sporculardan ilk rekor, Londra 2012'de geldi.

Türkiye'nin 67 sporcuyla katıldığı Londra Paralimpik Oyunları'nda 150 ülkeden 4 bin 200 sporcu mücadele etti.

Londra'da bedensel engelli milli sporcular halter, okçuluk, atıcılık, atletizm, masa tenisi, yüzme ve tekerlekli sandalye basketbol branşlarında görme engelli milli sporcular ise futsal 5-A-Side, atletizm, judo ve golbol branşlarında yarıştı.

Milli halterci Nazmiye Muratlı, oyunlarda dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazanırken olimpiyatların kapanış töreninde de Türk bayrağını taşıdı.

Türkiye, Londra 2012 Paralimpik Oyunları'nı 1 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 10 madalyayla 43. sırada tamamladı.

Takım sporlarında ilk madalya Rio'da

Rio 2016 Paralimpik Oyunları, 7-18 Eylül tarihlerinde 159 ülkeden 4 bin 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Rio'da tekerlekli sandalye basketbol, tekerlekli sandalye tenis, judo, atletizm, B1 futbol, golbol, okçuluk, atıcılık, halter ve masa tenisi branşlarında 81 sporcuyla mücadele etti.

Oyunların ilk gününde ilk madalyaya görme engelli milli judocu Ecem Taşın ile ulaşan Türkiye, atıcılıkta 10 metre tabanca dalında da bronz madalya kazandı.

Londra 2012'de rekor kıran Nazmiye Muratlı, Rio'da da yine rekor kırarak altın madalya kazanırken oyunlarda üst üste şampiyon olan ilk milli sporcu ünvanını da aldı.

Masa tenisinde Abdullah Öztürk altın, Kübra Korkut gümüş madalya elde ederken görme engelli milli judocu Mesme Taşbağ ve görme engelli milli atlet Semih Deniz, kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Abdullah Öztürk ve Ali Öztürk kardeşler ile Nesim Turan'dan oluşan 4–5 Sınıf masa tenisi milli takımı da bronz madalya alma başarısı gösterdi.

Golbol Kadın Milli Takımı, tarihi başarıya imza atarak altın madalya aldı ve Türkiye'ye oyunlar tarihinde takım sporlarındaki ilk madalyasını getirdi.

Milliler, Rio Paralimpik Oyunları'nı 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalyayla kapattı.

Tokyo 2020'de rekor katılım, rekor madalya

Japonya'nın başkenti Tokyo'da pandemi nedeniyle 1 yıl geç düzenlenen 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türk sporcular, önemli başarılar elde etti.

Tokyo'da 13 branşta 87 sporcuyla mücadele eden Türkiye, tarihinde 7. kez yer aldığı organizasyonda en yüksek madalya sayısına ulaştı.

Milliler 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalyayla tarihi bir başarı kazandı.

Abdullah Öztürk ile Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayarak tarihi başarılar elde etti.

Para milli sporcular, oyunları 42. basamakta bitirdi. Milliler, 15 madalyayla toplam madalya sıralamasında ise 25. sırayı aldı.