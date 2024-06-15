Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na rekor katılım sağlayacak - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na rekor katılım sağlayacak

Türk atıcılığı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için 28 Haziran'da açıklanacak son listeler öncesi 6 kotayı garantileyerek tarihinin en fazla kotasıyla oyunlarda yer alacak. Milli atıcılar İsmail Keleş, Şimal Yılmaz, Şevval İlayda Tarhan, Oğuzhan Tüzün, Rümeysa Pelin Kaya ve Sena Can, Paris 2024'te madalya mücadelesi verecek.

15.06.2024 11:14
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Türkiye atıcılık branşında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na rekor katılım sağlayacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için 28 Haziran'da açıklanacak son listeler öncesi 6 kotayı garantileyen Türk atıcılığı, tarihinin en fazla kotasıyla oyunlarda yer alacak.

Milli atıcılar İsmail Keleş, Şimal Yılmaz, Şevval İlayda Tarhan, Oğuzhan Tüzün, Rümeysa Pelin Kaya ve Sena Can, Paris 2024'te madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, destekleri için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederek, "Tüm bu desteklerle birçok ilki birlikte yaşadık. Türk atıcılığının başarısını uluslararası arenada sürekli duyurduk ve duyurmaya da devam ediyoruz. Olimpiyatlara katıldığımız 1968'den bu yana ilk kez 6 sporcuyla oyunlarda yer alacağız. İnşallah, ilklerin yenisini olimpiyat madalyasıyla yaşayacağız." diye konuştu.

Olimpiyatlarda milli atıcıların ilk kez sekiz disiplinde mücadele edeceğini söyleyen Çolakoğlu, "Yönetime geldiğimiz günden bugüne ülkemiz adına yaşatmış olduğumuz ilkler ve madalya sayıları göz önüne alındığında, Atıcılık Federasyonu olarak en başarılı dönemimizi geçirdiğimizi görüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Milli atıcıların elde ettiği madalya sayıları hakkında bilgi veren Çolakoğlu, şöyle devam etti:

"2023 yılında 18 yurt dışı organizasyonundan 21 madalyayla dönerken, 2024 yılında 12 uluslararası müsabakada 15 madalya kazandık. Daha önümüzde bir Dünya Kupası ve olimpiyatlar var. Bu sayılar bizim için büyük bir başarı göstergesi. Tüm başarıların arkasında, sporcularımızı müsabaka ve kamp anlamında hiç eksik bırakmamış olmak, ekipman ve malzemeleri dövize endeksli bile olsa sürekli temin etmemiz yatıyor. Neredeyse 4 bin lisanslı sporcu için bu sene şu ana kadar yurt içinde 11 organizasyon düzenledik, bu faaliyetlerin hepsinde onlarca rekor kırıldı."

Gürsel Çolakoğlu, 58 ilde 78 poligona sahip olduklarını dile getirerek, "Bu branşın yeni sporculara yayılabilmesi, aktif sporcularımızın da gelişebilmesi için poligon yeterliliği çok önemli. Ankara Ulus'ta bulunan ve stadyum inşaatı nedeniyle kapanan havalı silahlar poligonumuzun yerine çok yakın zamanda bakanlığımız ve il müdürlüğümüzün desteğiyle 30 yollu bir havalı silahlar poligonumuz geliyor. Yine bakanlığımız ve il müdürlüklerimizin destekleriyle Çanakkale, Elazığ ve Erzurum'da elektronik hedef sitemli poligonlarımız tamamlandı. Bu poligonlarda artık milli takım kampları ve bölgesel müsabakalar yapılabilir hale geldi." ifadelerini kullandı.

Kota alan kadın sporcular, TOHM projesinden yetişti

Diğer illere de daha fazla poligon kazandırmak için çalışmalarının sürdüğünü anlatan Çolakoğlu, altyapı projelerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın idaresini üstlendiği Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) projeleri sayesinde, 10 yaşındaki çocuk okurken sporcu olma şansı kazanıyor ve bir branşa yönlendiriliyor. Burada da sürekli takip ediliyor ve eğitiliyor. Bu sayede biz dahil birçok branşta uzmanlaşan sporcular bulma şansı ediniyoruz. Şu an olimpiyata kota kazanan 4 kadın sporcumuz Rümeysa, Sena, Şimal ve Şevval İlayda, TOHM'larda yetişmiş ve olimpiyat havuzumuzda yer bulmuş sporcular."

Antrenör ve hakem eğitimine önem verdiklerine değinen Çolakoğlu, "2021 yılından bu yana çeşitli kademelerde 17 antrenör kursu açtık, yaklaşık 350 antrenör bu kurslardan faydalandı. İkisi uluslararası olmak üzere iki ana branşımızda toplam 7 hakem kursu açtık. Buralarda yetişen hakemlerimiz, sporcularımızın da madalya kazandığı büyük organizasyonlarda görev alıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Pelin Kaya, Sena Can, Türkiye, Şimal, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na rekor katılım sağlayacak - Son Dakika

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