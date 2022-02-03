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Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı güven tazeledi - Son Dakika

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı güven tazeledi

03.02.2022 13:11
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı güven tazeledi

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanlığına, geçerli 66 oyun 50'sini alan mevcut başkan Fikret Yardımcı seçildi.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanlığına, geçerli 66 oyun 50'sini alan mevcut başkan Fikret Yardımcı seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde yapılan genel kurulda başkanlık için Fikret Yardımcı ve Ayhan Kasap yarıştı.

Genel kurulda oy kullanan 66 delegeden 50'sinin oyunu alan Fikret Yardımcı, yeniden başkanlığa seçildi. Ayhan Kasap, 16 oy aldı.

Yardımcı, yaptığı konuşmada, yeniden başkanlığa seçildiği için mutlu olduğunu belirterek, kendisine destek veren delegelere teşekkür etti.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı güven tazeledi
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı güven tazeledi

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Fikret Yardımcı, oyunlar, Rafting, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı güven tazeledi - Son Dakika Spor


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