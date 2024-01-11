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Türkiye, Romanya'yı 3-0 yenerek 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yaptı - Son Dakika
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Türkiye, Romanya'yı 3-0 yenerek 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yaptı

Voleybol 2024 CEV 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. turunda Türkiye, ev sahibi Romanya'yı 25-17, 25-20, 25-18 setlerle 3-0 mağlup etti. Türkiye'nin ikinci maçı ise yarın Bulgaristan ile TSİ 17.00'da oynanacak.

Türkiye, Romanya\'yı 3-0 yenerek 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri\'ne iyi bir başlangıç yaptı
11.01.2024 - 22:17,
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Voleybol 2024 CEV 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. turunda Türkiye, ev sahibi Romanya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'da düzenlenen elemelerde milli takım ilk maçında ev sahibi ekibi 25-17, 25-20, 25-18 setlerle 3-0 mağlup etti.

20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, elemelerdeki ikinci maçında yarın TSİ 17.00'da Bulgaristan'la karşılaşacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Türkiye, Romanya'yı 3-0 yenerek 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, Romanya'yı 3-0 yenerek 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yaptı - Son Dakika
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