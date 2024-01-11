Türkiye, Romanya\'yı 3-0 yenerek 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri\'ne iyi bir başlangıç yaptı

Voleybol 2024 CEV 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. turunda Türkiye, ev sahibi Romanya'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'da düzenlenen elemelerde milli takım ilk maçında ev sahibi ekibi 25-17, 25-20, 25-18 setlerle 3-0 mağlup etti.
20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, elemelerdeki ikinci maçında yarın TSİ 17.00'da Bulgaristan'la karşılaşacak.
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