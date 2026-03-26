Türkiye Romanya'yı Geçti, Dünya Kupası Umudu Sürüyor

26.03.2026 23:09
A Milli Takım, Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükseldi. Bakan Bak, Dünya Kupası'na katılacaklarına inanıyor.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bugün Romanya biraz kapandı. Çok tempolu bir maç olmadı belki ama netice önemli. İnşallah salı günkü maçı da geçip 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacağız. Buna yürekten inanıyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli takımın genç bir jenerasyona sahip olduğunu dile getiren Bakan Bak, "Sporcularımızı yürekten tebrik ediyoruz. Milletimizi sevindirdiler. Bu işler adım adım. Slovakya-Kosova maçının galibini bekleyeceğiz. Genç bir jenerasyonumuz var. Çok formda oyuncularımız var. Bu da milli takıma yansıyor. Bugün Romanya biraz kapandı. Çok tempolu bir maç olmadı belki ama netice önemli. İnşallah salı günkü maçı da geçip 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacağız. Buna yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

'BU JENERASYONUN DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞINA İNANIYORUZ'

Ay-yıldızlıların, Dünya Kupası'na katılarak iyi işler yapacağına inandıklarını belirten Bakan Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız futbolu çok yakından takip ediyor. Biraz önce de aradı, hocayı ve futbolcuları tebrik etti. Duyduğu sevinci ifade etti. Futbol kitleleri hareketlendiren önemli bir olgu. Grupta da iyi işler yaptık, Uluslar Ligi'nde de iyi işler yaptık. Daha çok sevindireceklerine inanıyoruz. Dünya Kupası'na katılıp orada da iyi işler yapacaklarına inanıyoruz. Sporcular ve teknik direktörümüz Cumhurbaşkanımızı bir sonraki maça davet etti. İnşallah güzel bir neticeyle Dünya Kupası'na gideriz. Buna yürekten inanıyoruz. Başkanımız, sporcularla çok yakından ilgileniyor. Ortaya koyduğu tablo bizleri gururlandırıyor. Basketbolda, voleybolda güzel sonuçlar yaşadık, inşallah bu yıl da futbolda başarı yakalayıp 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeyi arzuluyoruz. Bu jenerasyonun daha iyi işler yapacağına inanıyoruz. Ama daha bitmedi. Salı günü kazanarak Dünya Kupası'na gideceğiz. Bu çocuklara bu başarı yakışır, bu millete bu yakışır. Her şey güzel ve güçlü Türkiye için" ifadelerini kullandı.

'KİM GELİRSE GELSİN FARK ETMEZ'

Bakan Bak, play-off finalinde hangi ülke eşleşmek isteyecekleri yönünde gelen soruya ise "Bir sonraki turda kim gelirse gelsin fark etmez" cevabını verdi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: BİR ADIM SONRA HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ

Takımın Dünya Kupası'na katılacağına inandığını söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "İlk maç olduğu için zor maçtı. Romanya tamamen kapandı ama usta ayaklar kilidi açtı. ABD'ye gideceğimize en başından bu yana inanıyoruz. Orada da güzel işler yapacağız. Ama temkinli olmak lazım. Son maçımızı almak istiyoruz. Tarihin en karakterli kadrosu. Hocaya teşekkür ediyorum aile ortamı kurduğu için. Bir adım sonra hedefimize ulaşacağız. Kongreye 12 gün kala 9 yaşındaki kızım futbolun başına geç, dünya şampiyonu olalım dedi, Son gidişimizde 3'üncü olmuştuk. Bir bakmışsınız kupanın sapından tutup Amerika'dan dönüyoruz. Cenab-ı Allah nasip etsin. Bu çocuklar hak ediyor. Orada da güzel işler yapacaklardır" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Politika, Türkiye, Romanya, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
