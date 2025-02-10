Türkiye, Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye, Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapacak

Samsun, 17-23 Şubat 2025 tarihleri arasında 21. Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'yi temsil edecek 36 milli sporcu, şampiyona hazırlıkları kapsamında Samsun'da kampa girdi.

10.02.2025 19:28  Güncelleme: 19:33
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SAMSUN, 17-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'yi temsil edecek 36 milli sporcu da, şampiyona hazırlıkları kapsamında Samsun'da kampa girdi.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek organizasyonda müsabakalar, klasik ve makaralı yayın yanı sıra barebow (yalın yay) kategorisinde büyükler ve 21 yaş altında gerçekleştirecek. İlkadım Okçuluk Salonu'nda 10-17 Şubat tarihleri arasında Milli sporcular, Avrupa şampiyonası hazırlıklarını sürdürecek. Avrupa Şampiyonası'na, 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılmasını bekleniyor.

Dünyada, Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nın 21'incisinin Türkiye'de düzenleneceğini belirten Samsun İlkadım Gençlik ve Spor Müdürü Murat Turan, "10-17 Şubat 2025 tarihleri arasında milli okçularımıza ev sahipliği yapıyoruz. 17-23 Şubat tarihleri arasında ilimizde dünyada 21'inci kez düzenlenecek olan Salon Okçuluk Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Onun öncesinde milli takımımız 10-17 Şubat tarihleri arasında kampını sürdürmekte. 17-23 Şubat tarihleri arasında ise yaklaşık 300 sporcuya ve 25 ülkeye ev sahipliği yapacağımız organizasyona Samsun İlkadım Okçuluk Salonu olarak hazırlanıyoruz. Tüm okçuluğa gönül vermiş, okçuluk ile uğraşan seyircilerimizi, sporcularımızı bu organizasyona bekliyoruz" dedi.

Milli sporcuların da Samsun'da kampa girdiklerini ifade eden Turan, "Okçuluk Milli Takımımız da bundan 15 gün önce yapılan organizasyonda milli takım seçmeleri yapıldı. Orada seçilen sporcularımız burada yaklaşık 7 gün sürecek olan bir kampa girdiler. Bu sporcularımız bizi Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecekler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türkiye, Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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