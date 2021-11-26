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Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da başladı - Son Dakika

Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da başladı

26.11.2021 13:16
Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları, Samsun'da başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen müsabakalara Türkiye genelinden 80 kulüpte 225'i kadın toplam 512 sporcu katılıyor. Turnuvanın ilk gününde makaralı ve klasik yay kategorilerinde bireysel elemeler yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine, okçuluğun son yıllarda büyük ivme kazandığını söyledi.

Samsun'daki okçuluk salonunun "dünyada eşi benzeri bulunmadığını" dile getiren Topaloğlu, "Federasyon Kupası'ndaki amacımız, 2022 yılı Şubat ayı içinde Slovenya'da Salon Avrupa Şampiyonası yapılacak. Onun milli takım seçmeleri için yapılan bir yarışmadır. Yani Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcularımızı burada belirleyeceğiz." dedi.

Topaloğlu, Samsun'daki okçuluk salonunda aralık ayı içinde Türkiye şampiyonaları yapacaklarını da kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise olimpiyatlarda sporcuların madalya kazanmasının Türkiye'de okçuluğa daha çok ilgi gösterilmesini sağladığını vurgulayarak, "Samsun'u okçulukta Türkiye'nin marka şehri yapmak için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Salon Okçuluk Federasyon Kupası, 28 Kasım Pazar günü sona erecek.

Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da başladı
Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da başladı
Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da başladı
Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da başladı
Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da başladı

Okçuluk, Türkiye, İlkadım, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da başladı - Son Dakika Spor


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