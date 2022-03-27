Türkiye Şampiyonası 3. Etap Didim Puanlı Yol Yarışları sona erdi - Son Dakika
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Türkiye Şampiyonası 3. Etap Didim Puanlı Yol Yarışları sona erdi

27.03.2022 18:24
Türkiye Şampiyonası 3. Etap Didim Puanlı Yol Yarışları sona erdi

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası 3. Etap Didim Puanlı Bisiklet Yol Yarışları tamamlandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası 3. Etap Didim Puanlı Bisiklet Yol Yarışları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi, Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve 2 gün süren yarışlara çeşitli illerden 400'e yakın sporcu katıldı.

Yarışlar, erkekler ve kadınlarda 4 kategoride gerçekleştirildi. İkinci gün programında, Apollon Tapınağı önünde başlayarak Abalı Kavşağı'na pedal çeviren sporcular, Adnan Menderes Bulvarı'ndan Selvi Caddesi'ne girerek başlangıç noktasına ulaştı.

Yıldız Kızlar 17 Yaş Altı kategorisinde Emine Irmak Sezer, Genç Kızlar 19 Yaş Altında Funda Taşkın, Yıldız Erkekler 17 Yaş Altında Muhammet Ali Sünbül, Genç Erkekler 19 Yaş Altında Ramazan Yılmaz, Master Erkekler 35+ kategorisinde Murat Değişici, Master Erkekler 40+ kategorisinde Mutlu Kadri Erçevik, Master Erkekler 45+ kategorisinde Harun Türünz, Master Erkekler 50+ kategorisinde Osman Şirin, Master Erkekler 55+ kategorisinde Zafer Yalın, Master Erkekler 60+ kategorisinde Ali Rıza Fırıncı birinci oldu.

Sporcular, Apollon Tapınağı önünde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Yusuf Hitit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Didim'de ilk kez yarışların düzenlendiğini ve lokasyonun çok güzel olduğunu ifade ederek, "Burada dereceye giren sporcuları milli takım hocalarımız değerlendirecek ve buna göre sporcularımız milli takımlarda yerini alacak." dedi.

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Bisiklet, Türkiye, Aydın, Didim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Şampiyonası 3. Etap Didim Puanlı Yol Yarışları sona erdi - Son Dakika


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