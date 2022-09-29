Potada maçlar 13 salonda oynanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu maçları, 13 spor salonunda oynanacak.

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef'in maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip yer olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji'nin müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

Türk Telekom'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 9 bin 984 seyirci kapasitesiyle üçüncü sırada bulunuyor.

En az kapasiteli salonlar

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor ile ONVO Büyükçekmece Basketbol'un maçlarını yapacağı salonlar, izleyici kapasitesi en düşük yerler olarak öne çıkıyor.

Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu ile ONVO Büyükçekmece Basketbol'un maçlarına ev sahipliği yapacak Gazanfer Bilge Spor Salonu, 2 bin 500'er kapasiteye sahip.

Salonlar ve kapasiteleri

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

Takımlar Salon Kapasite Anadolu Efes, Galatasaray Nef Sinan Erdem 16.000 Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji Ülker Spor ve Etkinlik 12.687 Türk Telekom Ankara 9.984 TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor TOFAŞ 5.750 Gaziantep Basketbol Karataş Şahinbey 5.500 Pınar Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 4.800 AYOS Konyaspor Basketbol Selçuklu Belediyesi 4.200 Darüşşafaka Darüşşafaka Ayhan Şahenk 3.509 Manisa Büyükşehir Belediyespor Muradiye 3.500 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Pamukkale Üniversitesi 3.490 Beşiktaş Emlakjet BJK Emlakjet Spor Kompleksi 2.890 ONVO Büyükçekmece Basketbol Gazanfer Bilge 2.500 Aliağa Petkimspor ENKA 2.500 Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır. Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.

Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu yarın başlıyor

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