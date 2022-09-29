Potada maçlar 13 salonda oynanacak - Son Dakika
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Potada maçlar 13 salonda oynanacak

29.09.2022 11:27
Potada maçlar 13 salonda oynanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu maçları, 13 spor salonunda oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu maçları, 13 spor salonunda oynanacak.

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef'in maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip yer olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji'nin müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

Türk Telekom'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 9 bin 984 seyirci kapasitesiyle üçüncü sırada bulunuyor.

En az kapasiteli salonlar

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor ile ONVO Büyükçekmece Basketbol'un maçlarını yapacağı salonlar, izleyici kapasitesi en düşük yerler olarak öne çıkıyor.

Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu ile ONVO Büyükçekmece Basketbol'un maçlarına ev sahipliği yapacak Gazanfer Bilge Spor Salonu, 2 bin 500'er kapasiteye sahip.

Salonlar ve kapasiteleri

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

TakımlarSalonKapasite
Anadolu Efes, Galatasaray NefSinan Erdem16.000
Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir KolejiÜlker Spor ve Etkinlik12.687
Türk TelekomAnkara9.984
TOFAŞ, Frutti Extra BursasporTOFAŞ5.750
Gaziantep Basketbol Karataş Şahinbey5.500
Pınar Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka4.800
AYOS Konyaspor Basketbol Selçuklu Belediyesi4.200
DarüşşafakaDarüşşafaka Ayhan Şahenk3.509
Manisa Büyükşehir BelediyesporMuradiye3.500
Yukatel Merkezefendi Belediyesi BasketPamukkale Üniversitesi3.490
Beşiktaş EmlakjetBJK Emlakjet Spor Kompleksi2.890
ONVO Büyükçekmece BasketbolGazanfer Bilge2.500
Aliağa PetkimsporENKA2.500
Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Potada maçlar 13 salonda oynanacak - Son Dakika

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