Şampiyonadaki tüm maçlarını kaybeden ay-yıldızlılar, A Grubu'nda Macaristan 'a 32-2, İtalya 'ya 35-2, Kazakistan 'a 14-3, ilk klasman maçında ise Japonya 'ya 24-9 mağlup olmuştu.

Kaynak: AA

Sırbistan, Belgrad, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası - Son Dakika

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