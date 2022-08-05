FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası - Son Dakika
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FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası

05.08.2022 15:51
FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası

Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nı 16. sırada tamamladı.

Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nı 16. sırada tamamladı.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada milli takım, klasman maçında Güney Afrika ile karşılaştı.

Rakibine 12-9 yenilen milliler, böylece 16 takımın yer aldığı organizasyonu son sırada bitirdi.

Şampiyonadaki tüm maçlarını kaybeden ay-yıldızlılar, A Grubu'nda Macaristan'a 32-2, İtalya'ya 35-2, Kazakistan'a 14-3, ilk klasman maçında ise Japonya'ya 24-9 mağlup olmuştu.

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Kaynak: AA

Sırbistan, Belgrad, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası - Son Dakika

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