Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesi tarafından düzenlenen 55.'si düzenlenen TSYD Ankara kupasının sahibi, Gençlerbirliği 'ni 3-0 skorla mağlup eden MKE Ankaragücü oldu. Maçın ardından kupasını alan Ankaragücülü oyuncular büyük coşku yaşayarak kupa sevincini taraftar ile yaşadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › 55. TSYD Ankara Kupası'nın sahibi Ankaragücü oldu - Son Dakika

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