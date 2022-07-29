55. TSYD Ankara Kupası'nın sahibi Ankaragücü oldu - Son Dakika
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55. TSYD Ankara Kupası'nın sahibi Ankaragücü oldu

29.07.2022 22:38
55. TSYD Ankara Kupası'nın sahibi Ankaragücü oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesi tarafından düzenlenen 55.'si düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nın sahibi Ankaragücü oldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesi tarafından düzenlenen 55.'si düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nın sahibi Ankaragücü oldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesi tarafından düzenlenen 55.'si düzenlenen TSYD Ankara kupasının sahibi, Gençlerbirliği'ni 3-0 skorla mağlup eden MKE Ankaragücü oldu. Maçın ardından kupasını alan Ankaragücülü oyuncular büyük coşku yaşayarak kupa sevincini taraftar ile yaşadı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Selçuk Gökgöz xx, Hasan Bostan xx

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Oğuz Ceylan xx (Fırat Can Üzüm dk. 76 x), Atakan Çankaya xx (Alperen Babacan dk. 76 x), Sinan Osmanoğlu xx, Marlo xx (Yasin Güreler dk. 76 x), Lamine xx (Abdullah Durak dk. 60 xx), Zahid xx (Şahverdi Çetin dk. 70 x), Beridze xx (Ruiz dk. 60 xx), Pedrinho xx (Ali Kaan Güneren dk. 60 xx), Chatzigiovanis xx (Ariyibi dk. 70 x), Sowe xx (Macheda dk. 60 xx)

Yedekler: Nurullah Aslan, Mahmut Akan, Mervan Yusuf Yiğit

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Muhammed Emin Sarıkaya xx, Gökhan Gül xx, Metehan Mert xx, Abdullah Şahindere xx (Grisechkn dk. 63 xx), Aksel Aktaş xx (Adar Aygür dk. 84 ?), Barış Alıcı xx (Kağan Özkan dk. 84 ?), Tshibola xx (İlker Karakaş dk. 63 xx), Serdarcan Eralp xx, Musa Şahindere xx, Ahmet Arda Tuzcu xx

Yedekler: Atalay Gökçe, Onur Alp Sarman, İbrahim Baran Kayıkçı, Ataberk Gök, Ahmet Enes Akkan, Hüseyin Kırıkçı, Zafer Göktuğ Erdem, Sami Gökhan Altınparmak, Ali Mervan Ablak

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Chatzigiovanis (dk. 51), Sinan Osmanoğlu (dk. 73), Ruiz (dk. 90+3) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Zahid, Alperen Babacan (Ankaragücü) - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 55. TSYD Ankara Kupası'nın sahibi Ankaragücü oldu - Son Dakika

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