Türkiye Sportif Yetenek Taraması Programı'nda 1 milyon 300 bin çocuğa ulaşıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Bakanlık olarak olimpiyat sporcuları yetiştirme adına sistemli bir çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda yetenek taraması uygulamalarıyla 1 milyon 300 bin çocuğa ulaşıp seçme yaptıklarını söyledi.

Çebi, AA muhabirine, olimpiyatlarda kazanılan madalyaların branşlarını çeşitlendirmek istediklerini, 2024, 2028 ve 2032 olimpiyatlarına sporcu yetiştirmek için şimdiden çaba sarf ettiklerini belirtti.

Bu zamana kadar güreş branşının olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarında lokomotif görev üstlendiğini ifade eden Çebi, "Son olimpiyat oyunlarında aldığımız madalyalarda güreş, boks, okçuluk, tekvando, karate, farklı farklı branşlarda madalya dağılımı var. Bakanlık nezdinde bir ya da birkaç branş değil, branşları ne kadar çoğaltabiliriz, bunun çabası içerisindeyiz." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda sporcuların Türkiye tarihinin madalya rekorunu kırdığını, bunun sonraki olimpiyatlarda katlanarak devam edeceğinden emin olduklarını dile getiren Çebi, şunları kaydetti:

"Son olimpiyatlarda 13 madalya alarak tarih yazıldı. 1948 Olimpiyatları'nın rekorunu egale edebildik ama bu bizi doyuma ulaştırıyor mu? Ulaştırmıyor. Genç kardeşlerimizin yine 2024, 2028 ve 2032 olimpiyatlarında çok ciddi manada madalyaları artacağına inanıyorum. Bakanlık, tüm personeli ve kurulları olarak başta gençlerimize hizmet edebilmek adına çalışıyoruz. Amacımız ülkemize kişilikli, ahlaklı, iyi bir birey yetiştirebilmek. Bununla beraber de Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya alabilen, temsil noktasında gerçekten değerli kardeşlerimizi yetiştirebilmektir. İnşallah bunu kurum olarak ülke olarak başarabiliriz. Bakanlığımız yaptığı reformlarla Türk sporunda bir çağ, bir çığır açtı."

"Bir sistem kurmaya çalışıyoruz"

Son yıllarda ülke geneline yayılan spor yatırımları ve sporculara verilen desteklerin meyvelerinin alınmaya başladığını anlatan Çebi, "Türkiye'de yapılan yatırımların sınırı yok. Yapılan spor salonları, futbol sahaları, antrenman sahaları, sentetik sahalar ortada. Türkiye'nin 46 ilinde 49 sporcu eğitim merkezimiz var. 24 olimpiyatlara hazırlık merkezimiz var. Eğitim merkezlerinde 1902 sporcu öğrencimiz, olimpiyatlara hazırlama merkezlerinde ise 1200 sporcu öğrencilerimiz faaliyet yürütmekte." diye konuştu.

Geleceğe umutla baktıklarını ve spor alanında planlı bir yol haritası çizmek için sistem kurmaya çalıştıklarını belirten Çebi, şöyle devam etti:

"Türkiye Sportif Yetenek Taraması Programı kapsamında seçtiğimiz 150 bin çocuğumuzu takip ediyoruz. Bu kapsamda ölçtüğümüz 1 milyon 300 bin çocuğumuz var. Bunlar aslında bir sistemin getirisi. Bakanlık olarak bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Bu sistemin içerisinde başta gençlerimizin spor mu eğitim mi ikilemini kaldırmak oldu. Hem eğitimde yaptığımız reformlar hem de sporun içerisinde tesisleşme anlamında yapılan katkı alkışa şayandır. Biz çok tesisleri, binaları yapabiliriz ama bunların içerisini doldurma artık hem il teşkilatlarımızın hem federasyonların hem de vatandaşlarımızın görevidir. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi belirleyerek bu yolda atılımlarla beraber, güzel çalışmalar yapmak istiyoruz. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu, katkı, destek inanılmaz. Çünkü en basit örneği olimpiyatlar, dünya şampiyonalarında sporcu daha minderden çıkmadan veya teri soğumadan çocuklarımızı arayarak tebrik ediyor. Bu, Türk gençliğine ve sporuna vermiş olduğu önemin altını çizmesi demektir. O, Türk sporu adına bulunmaz bir şanstır."