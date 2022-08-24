Sualtı sporlarında hedef 11 branşta şampiyonluk - Son Dakika
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Sualtı sporlarında hedef 11 branşta şampiyonluk

24.08.2022 11:16

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Genel Koordinatörü Zafer Yüksel, federasyonun 11 branşta şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Genel Koordinatörü Zafer Yüksel, federasyonun 11 branşta şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Federasyon tarafından Kayseri'de düzenlenen bir etkinliğe katılan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini belirterek, hedeflerinin uluslararası yarışmalarda Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Yüksel, federasyon olarak sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, serbest dalış, paletli yüzme, zıpkınla balık avı, cankurtarma, donanımlı dalış, sualtı görüntüleme, havuzda hedef vurma, sualtı navigasyon yarışması ve su kayağı dallarında faaliyet gösterdiklerini hatırlattı.

Yoğun bir tempoda faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Yüksel, her branşta en iyisini yapmayı hedeflediklerini söyledi. Yüksel, sualtı hokeyi ve sualtı ragbisindeki başarılara dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Şu anda serbest dalışta çok ciddi yatırımlarımız ve başarılarımız var. En son 33 madalya aldık. Önümüzdeki ayın sonunda Antalya'nın Kaş ilçesinde 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nı düzenleyeceğiz ve hedefimiz burada şampiyonluk. Aynı zamanda İzmir'de yapılması planlanan Sualtı Ragbisi 21 Yaş Altı Açık Avrupa Şampiyonası'nda da aynı şekilde gençlerimizi birincilik kürsüsüne çıkartmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz.

Paletli yüzmede milli takım seçmesi olacak. Sporcularımız sürekli yurt dışına gidip, geliyor. Seçmeler yıl sonuna kadar devam edecek. Sporcularımız ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil ediyor. Sualtı ragbisinde yapılacak dünya şampiyonasını ülkemizde düzenleyeceğiz ve inşallah başarılı olacağız."

Afyonkarahisar'da Kablolu Su Kayağı Wakeboard Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, İzmir'in Seferihisar ilçesinde de Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nın önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini kaydeden Yüksel, İtalya'da yapılacak Uluslararası Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası için de hazırlıklara başladıklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sualtı sporlarında hedef 11 branşta şampiyonluk - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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