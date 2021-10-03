Türkiye Süper Enduro Şampiyonası final yarışları sona erdi

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapıldı.

Kartepe Süper Enduro Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışlarda, izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Son etap mücadelelerinin ardından "Süper Enduro GP" kategorisinde Deniz Memnun, "Enduro Prestij"de Rafet Karakuş, "Enduro Usta"da Soner Metin, "Enduro Genç"te Anıl Özşeker, "Enduro Veteran"da Savaş Serim ve "Enduro Hobi"de de Ömer Bulduk sezonu şampiyon tamamladı. Kulüplerde ise Kartepe Motosiklet Spor Kulübü şampiyon oldu.

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren diğer sporcular ise şöyle oluştu:

Super Enduro GP: 1. Bayram Uysal, 2. Anıl Özşeker, 3. Rafet Karakuş

Enduro Prestij: 1. Rafet Karakuş, 2. Deniz Memnun, 3. Nurdoğan Kuzu

Enduro Usta: 1. Soner Metin, 2. Ömer Demirkal, 3. Ali Çıragöz

Enduro Genç: 1. Anıl Özşeker, 2. Mehmet Emin Musaoğlu, 3. Tolga Demir

Enduro Veteran: 1. Hüseyin Neziroğlu, 2. Aydın Kırdar, 3. Mustafa Temiz

Enduro Hobi: 1. Azad Demirkal, 2. Murat Can Köse, 3. Aykut Kızıltan

Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara kupaları verildi.