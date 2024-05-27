Türkiye Süper Enduro Şampiyonası İznik'te başladı - Son Dakika
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası İznik'te başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası İznik\'te başladı

İznik'te düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın açılış ayağı yarışlarında Mehmet Emin Musaoğlu birinci oldu. Emre Coşar ikinci, Aykut Kızıltan ise üçüncü oldu.

27.05.2024 09:22  Güncelleme: 09:24
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın açılış ayağı yarışları İznik'te gerçekeşti. Mehmet Emin Musaoğlu birinciliği elde ederken, Emre Coşar ikinci ve Aykut Kızıltan'da üçüncü oldu.

İznik Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 1. Ayak yarışlarının magazin startı Milli İrade Meydanı'nda geçtiğimiz gün verilmişti. Startının ardından Türkiye'nin ilk Süper Enduro Pisti Elbeyli Er Meydanında sporcular sezonun ilk kupaları için mücadele verdi. Kupa törenine İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Coşkun, Türkiye Motosiklet Federasyonu Yetkilileri, İznik Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Musaoğlu, çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı. İznik yarışının en hızlı 20 isminin yer aldığı Süper Enduro GP'de Mehmet Emin Musaoğlu (İznik Motosiklet Kulübü) birinciliği elde ederken, Emre Coşar (Kemer Enduro Motosiklet Kulübü) ikinci ve Aykut Kızıltan da (Enduro Motosiklet Bilecik Spor Kulübü) üçüncü oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Türkiye, İznik, Spor, Güncel, Son Dakika

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