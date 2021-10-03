Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışları tamamlandı

Sporcular, zorlu pistte Süpermoto Open, Süpermoto S3, Senior, 85cc, 65cc, 50cc, Ohvale MiniGP ve Ohvale Büyükler sınıflarında mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Uşak Belediyesinin ev sahipliğinde bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyona 34 sporcu katıldı.

Uşak 'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası üçüncü ayak yarışları sona erdi.

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