Türkiye Sutopu Takımı İtalya'ya Yenildi

Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında İtalya'ya 22-9 mağlup oldu.
Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, İtalya ile karşılaştı.
Milli takım, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada rakibine 22-9 yenildi.
Türkiye, klasman (5-8) müsabakasında yarın İspanya ile karşılaşacak.
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