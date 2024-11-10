Türkiye Tekvando\'da Avrupa Şampiyonu

Spor

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nı 4'ü altın toplam 9 madalyayla tamamlayan Türkiye, takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada 4 altın ve 5 bronz olmak üzere 9 madalya kazandı.

Bu sonuçla Türkiye, ülkeler sıralamasında birinciliği elde etti. 3 altın, 2 bronz madalya alan erkek milli takımı Avrupa ikincisi olurken, Yiğit Maraklı şampiyonanın en iyi erkek sporcusu seçildi.

Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın madalya: Umutcan Bayram (53 kilo), Ömer Yağız Barış (57 kilo), Yiğit Maraklı (61 kilo), Elif Mutlu (29 kilo)

Bronz madalya: Ahmet Eren Aksoy (33 kilo), Osman Nuri Esad Ersan (37 kilo), Ecrin Aydoğdu (29 kilo), İrem Örül (41 kilo), Fatma Zehra Akyazıcı (47 kilo)

"Yeni döneme böyle bir başlangıç çok yakıştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonunun yeni başkanı Bahri Tanrıkulu, takım halinde şampiyonluğa ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Geleceğin şampiyon adaylarının müsabakalarına şahitlik ettiklerini ifade eden Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"4'ü altın olmak üzere 9 madalya ile Avrupa'nın zirvesine çıktık. Genç sporcularımız, genç ve dinamik ekibimizle başarıya ulaştı. Federasyonumuzun yeni dönemine böyle bir başlangıç çok yakıştı. Bu başarıları tüm yaş kategorilerinde kalıcı hale getirip, dünyaya 'Türk tekvando ekolü'nü kabul ettirmek hedefimiz olacak. Bu konuda inançlı ve azimliyiz. Avrupa şampiyonluğunda emeği geçen sporcularımız, teknik ekibimiz, sporcularımızın kulüpleri, antrenörleri ve ailelerine teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin eseri. Milli takım kafilemiz olarak 10 Kasım münasebetiyle madalyalarımızı ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf ediyoruz."