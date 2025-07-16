Türkiye Tekvando Takımı, 2025 Oyunları'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Türkiye Tekvando Takımı, 2025 Oyunları'na Hazırlanıyor

16.07.2025 15:49
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39 milli tekvandocu, FISU 2025, EYOF ve EPYG'de madalya için tatamiye çıkacak.

FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları (Universiade), Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) ve Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda (EPYG) toplam 39 milli tekvandocu tatamiye çıkacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı tekvandocular, ilk önce Almanya'nın Rhine-Ruhr şehrinde 16-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade) boy gösterecek.

FISU 2025 Dünya Yaz Üniversiteler Oyunları'nda mücadele edecek tekvandocular şöyle:

Kyorugi:

Kadınlar: Emine Gögebakan (46 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Rüya Diler (57 kilo), Şevval Çakal (62 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Esra Akbulak (+73 kilo).

Erkekler: Alihan Kuru (54 kilo), Enes Kaplan (58 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (63 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Ömer Furkan Körpe (74 kilo), Muhammet Enes Şahin (80 kilo), Hüseyin Kartal (87 kilo), Hüseyin Berat Demircioğlu (+87 kilo).

Poomsae:

Gülsena Karakuyulu Ertunç, Muhammed Emir Yılmaz, Aykut Taşgın, Yusuf Emre Akbıyık, Furkan Bayrak.

Milli tekvandocular EYOF ve EPYG'de de tatamiye çıkacak

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 20-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) madalya mücadelesi yapacak sporcular şöyle:

Kadınlar: Damla Nur Yılmaz (44 kilo), Zeynep Duru Kokoç (49 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (55 kilo), Esila Deniz (63 kilo), Elif Naz Köseoğlu (+63 kilo).

Erkekler: Altuğ Gesge (48 kilo), Emre Talha Evin (55 kilo), Nusret Efe Çakır (63 kilo), Buğra Coşgungönül (73 kilo), Yusuf Efe Mızrak (+73 kilo).

Milli genç para tekvandocular ise 21-28 Temmuz tarihlerinde İstanbul'un ilk kez ev sahipliği yapacağı Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda (EPYG) poomsae branşında madalya arayacak.

EPYG'de para poomsae kategorisinde yarışacak sporcular ise şöyle:

Gizem Bayrak, Ayşe Selenay Akyazıcı, Berkay Çotaoğlu, Ömer Tutmeri, Eren Yılmaz, Cemal Öztürk, Fatıma Kevser Kıdeyş, Sibel Koluman.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Tekvando Takımı, 2025 Oyunları'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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