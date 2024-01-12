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Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, spor, çevre ve yaşam, haber, deprem ve Gazze kategorilerindeki fotoğrafları inceledi ve oyladı. Yalçınkaya, fotoğrafların etkileyici olduğunu belirterek, foto muhabirleri ve muhabirleri tebrik etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
12.01.2024 - 13:16,
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Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bayram Yalçınkaya, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler" isimli fotoğrafını seçen Yalçınkaya, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Murtadha Al-Sudani'nin "Alın teri", haber kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" fotoğrafına oy verdi.

Yalçınkaya, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Çaba" ile "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Depremin umudu" fotoğrafını tercih etti.

Oylamada yer alan fotoğrafların "etkileyici" olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, "Fotoğrafları, bakmayı bilen gözlerin çektiği belli. Foto muhabiri ve muhabir arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık." dedi.

Kaynak: AA
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Türkiye, Deprem, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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