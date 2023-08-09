Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 11'inci sırada - Son Dakika
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Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 11'inci sırada

09.08.2023 00:33

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki başarılı sonuçlarıyla birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında bir sıra yükselerek 11. sıraya yerleşti.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Olimpija Ljubjana galibiyeti sonrası Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak yukarı çıkarak 11'inci sıraya yükseldi.

BİR BASAMAK YÜKSELDİK

13'üncü sırada başladığımız sezona takımlarımızın aldığı başarılı sonuçlar sonrası Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak yükseldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT TAKIM GÖNDERECEĞİZ

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

TAKIMLARIMIZ YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRÜYOR

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Alınan sonuçlar ile birlikte Türkiye'nin yükselişi devam ediyor.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum;

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Son Dakika Spor Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 11'inci sırada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 11'inci sırada - Son Dakika
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