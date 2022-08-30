Türkiye Karate Milli Takım seçmeleri Balıkesir'de başladı - Son Dakika
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Türkiye Karate Milli Takım seçmeleri Balıkesir'de başladı

30.08.2022 17:13
Türkiye Karate Milli Takım seçmeleri Balıkesir'de başladı

Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası milli takım Seçme müsabakaları Balıkesir'de bugün Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda başladı.

Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası milli takım Seçme müsabakaları Balıkesir'de bugün Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda başladı.

Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kutlama programı çerçevesinde Balıkesir Valiliği himayelerinde, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen Karate Şampiyonası'na Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. Ümit Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nın gerçekleştirildiği turnuvada aynı zamanda 04 Eylül 2022 Pazar günü Ümit Genç Erkek - Kadın Takım Kata Milli Takım seçmeleri yapılacak. Milli takıma seçilen sporcular ekim ayında Konya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Ülke çapında önemli olan bir spor faaliyetine daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılında hafta boyu sürecek müsabakalarda sporcularımıza başarılar diliyor, Karate Federasyonuna böyle bir organizasyonu şehrimizde yaptığı için teşekkür ediyorum" ifadeleri kullanıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Milli Takım, Ümit Genç, Balıkesir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Karate Milli Takım seçmeleri Balıkesir'de başladı - Son Dakika

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