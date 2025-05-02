Türkiye ve Azerbaycan\'dan Satranç İş Birliği

Türkiye Satranç Federasyonu ile Azerbaycan Satranç Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Başkanı Arkady Dvorkovich, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın ve Azerbaycan Satranç Federasyonu Başkanı Mahir Mammadov'un katıldığı törende, Türkiye Satranç Federasyonu ile Azerbaycan Satranç Federasyonu arasında önemli bir iş birliği protokolüne imza atıldı.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov ve Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi Başkatibi Azer Aliyev'in katıldığı 2025 Uluslararası Bakü Açık Satranç Turnuvası kapsamındaki program öncesinde imzalanan protokol, Türk satrancı için uluslararası alanda önemli bir adım olarak nitelendirildi. - İSTANBUL