Türkiye ve İspanya Tenis Federasyonları Arasında İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ve İspanya Tenis Federasyonları Arasında İş Birliği

Türkiye ve İspanya Tenis Federasyonları Arasında İş Birliği
27.02.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TTF ve RFET arasında tekerlekli sandalye tenisinde iş birliği anlaşması imzalandı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile İspanya Kraliyet Tenis Federasyonu (RFET) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

TTF'nin İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ile RFET Başkanı Miguel Diaz Roman katıldı.

2028 yılının kasım ayına kadar devam edecek anlaşma kapsamında tekerlekli sandalye tenisinde sporcu gelişimi, tekerlekli sandalye tenisinde program ve antrenör gelişimi, ortak antrenman kampları ve eğitim değişim programları, genel antrenör ve sporcu değişim programları, özel davetiye (Wild card) değişim programları, spor turizmi ve yüksek performans kampları ile kulüp ve akademiler arasında doğrudan iş birlikleri alanlarında somut projeler yürütülmesi hedefleniyor.

Toplantıda açıklamalarda bulunan TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, İspanya'nın dünya tenisinin en güçlü ülkelerinden birisi olduğunu vurguladı.

İmzalanan mutabakatın yalnızca sporcu ve antrenör değişimini değil, aynı zamanda yüksek performans yapılanmalarının, kulüp temelli gelişim modellerinin ve tekerlekli sandalye tenisindeki profesyonel sistemlerin karşılıklı paylaşımını kapsadığını dile getiren Müderrisgil, "Türkiye olarak son yıllarda tesis altyapımızı ve organizasyon kapasitemizi önemli ölçüde geliştirdik. Bu altyapımızı, uluslararası bilgi birikimiyle güçlendirerek sürdürülebilir bir yüksek performans modeli oluşturmayı hedefliyoruz. Özellikle genç sporcularımızın İspanya'daki üst düzey rekabet ortamıyla tanışması ve antrenörlerimizin farklı metodolojilerle çalışma imkanı bulması, Türk tenisinin geleceği açısından son derece değerlidir. Bu anlaşmanın iki ülke tenis camiası için uzun vadeli, somut ve sonuç odaklı projelere dönüşeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Anlaşma kapsamında özel davetiye programıyla her iki ülke sporcularının İspanya ve Türkiye'deki organizasyonlara katılacağını belirten Şafak Müderrisgil, bu durumun oyuncu gelişimine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Meksika'da düzenlenen Merida Açık Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükselen milli tenisçi Zeynep Sönmez'le ilgili de konuşan Müderrisgil, "Zeynep çok iyi gidiyor. Meksika'daki güvenlik konusunda devlet başkanı açıklama yaptı, asayişin sağlandığını belirtti. Zaten Merida farklı bir bölgede, turnuva etkilenmedi. Orada kendisini evinde gibi hissediyor. Orada şampiyonluk yaşadığı için çok rahat. Çeyrek finaldeki rakibi bir İspanyol. Zeynep 81. sırada, Christina da 63. sırada yer alıyor. Yarın sabaha karşı oynanacak bir sonraki maçı. Bu protokol imzalanırken çok hoş bir tesadüf oldu." ifadelerini kullandı.

Roman: "Eşsiz bir fırsat olduğuna inanıyoruz"

RFET Başkanı Miguel Diaz Roman de Türkiye Tenis Federasyonuyla aktif iş birliği içinde olmaktan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

İspanya'nın tenis ve tekerlekli sandalye tenisi alanında güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Roman, "Sahip olduğumuz deneyimin, kardeş bir ülke olan Türkiye'de sporun gelişimine önemli katkılar sağlayabileceğine inanıyorum. İspanyol tenisinin temeli kulüplerimizde, antrenörlerimizde ve düzenlediğimiz çok sayıdaki turnuvada yatmaktadır. Özellikle tekerlekli sandalye tenisinde antrenörlük yapısını önemli ölçüde profesyonelleştirdik ve bugün dünya sıralamasının en üst seviyesinde yer alan sporculara sahibiz." dedi.

Türkiye'nin gelişmiş tesislere sahip olduğunu anlatan Roman, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin elverişli iklimi ve büyüyen spor yapısı bu modelin uygulanması için büyük bir fırsat sunmaktadır. Deneyimimizi paylaşırken aynı zamanda farklı eğitim modellerinden öğrenme fırsatı bulacağımız için de memnuniyet duyuyoruz. Bunun, hem Türkiye hem de İspanya için tenis aracılığıyla birlikte büyümek adına eşsiz bir fırsat olduğuna inanıyoruz ve bu girişime tam bağlılıkla destek veriyoruz."

Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.

Kaynak: AA

İspanya, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye ve İspanya Tenis Federasyonları Arasında İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
Brezilya’da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
12:03
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza
PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
11:24
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan’ın son hali
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 13:07:13. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve İspanya Tenis Federasyonları Arasında İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.