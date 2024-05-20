Türkiye ve İtalya Voleybol Federasyonları Arasında İş Birliği Toplantısı - Son Dakika
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Türkiye ve İtalya Voleybol Federasyonları Arasında İş Birliği Toplantısı

Türkiye ve İtalya Voleybol Federasyonları Arasında İş Birliği Toplantısı

Türkiye Voleybol Federasyonu ve İtalya Voleybol Federasyonu arasında imzalanan altyapı, antrenör ve hakem eğitimi konularındaki iş birliği kapsamında iki ülkenin merkez hakem kurulu Antalya'da toplantı yaptı. Toplantıda, İtalya ve Türkiye'de misafir hakem olarak görevlendirilmesi hakkında detaylar görüşüldü. İki ülke arasında geliştirilen ortak protokol, Avrupa voleybolunun örnek bir iş birliği olduğunu belirtildi.

20.05.2024 10:55
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Türkiye Voleybol Federasyonu ve İtalya Voleybol Federasyonu arasında imzalanan altyapı, antrenör ve hakem eğitimi konularındaki iş birliği kapsamında iki ülkenin merkez hakem kurulu Antalya'da toplantı yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre toplantıya, İtalya Hakem Komisyonu Başkanı Luigi Roccatto, Uluslararası Hakem Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetici Francesco D'Alo, Birinci ve İkinci Lig Hakemlerinden Sorumlu Yönetici Daniele Rapisarda ile Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve CEV Hakem Komisyonu Üyesi Aziz Yener, Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Genel Sekreteri Meral Taşpınar, Antalya'daki FIVB Milletler Ligi maçlarında Türkiye'yi temsil eden uluslararası voleybol hakemi Erdal Akıncı katıldı.

Aziz Yener'in sunum yaptığı toplantıda ayrıca her iki ülke hakemlerinin, İtalya ve Türkiye'de misafir hakem olarak görevlendirilmesi hakkında detaylar görüşüldü.

Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Mehmet Akif Üstündağ, iki ülke arasında geliştirilen ortak protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Avrupa voleybolunun iki lider ülkesinin birlikteliğinin örnek bir iş birliği olduğunu belirtti.

İtalyan heyet de toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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