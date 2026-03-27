2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu yarı final maçları sona erdi.
Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son ülkelerin belirleneceği play-off etabında oynanan 8 maçın ardından finale kalan takımlar belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, sahasında Romanya'yı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Kosova ise deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup etti ve finalde ay-yıldızlılar ile eşleşti.
Türkiye ve Kosova'nın yanı sıra İtalya, İsveç, Polonya, Danimarka, Bosna Hersek ve Çekya finale yükseldi.
Play-off yarı finallerinde alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye-Romanya: 1-0
Slovakya-Kosova: 3-4
İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0
Galler-Bosna Hersek: 1-1 (Penaltılarla 2-4)
Ukrayna-İsveç: 1-3
Polonya-Arnavutluk: 2-1
Danimarka-Kuzey Makedonya: 4-0
Çekya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-2 (Penaltılarla 4-3)
Play-off turu final eşleşmeleri
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Bosna Hersek-İtalya
İsveç-Polonya
Kosova-Türkiye
Çekya-Danimarka
Play-off etabında final karşılaşmaları, 31 Mart'ta yapılacak. Milliler, final maçını deplasmanda oynayacak. Final maçlarını kazanan 4 ülke, Dünya Kupası bileti alacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
Son Dakika › Spor › Türkiye ve Kosova Finale Yükseldi - Son Dakika
