Türkiye ve Kosova Finale Yükseldi

27.03.2026 02:22
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalleri sona erdi; Türkiye ve Kosova finale çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu yarı final maçları sona erdi.

Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son ülkelerin belirleneceği play-off etabında oynanan 8 maçın ardından finale kalan takımlar belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, sahasında Romanya'yı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Kosova ise deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup etti ve finalde ay-yıldızlılar ile eşleşti.

Türkiye ve Kosova'nın yanı sıra İtalya, İsveç, Polonya, Danimarka, Bosna Hersek ve Çekya finale yükseldi.

Play-off yarı finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye-Romanya: 1-0

Slovakya-Kosova: 3-4

İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0

Galler-Bosna Hersek: 1-1 (Penaltılarla 2-4)

Ukrayna-İsveç: 1-3

Polonya-Arnavutluk: 2-1

Danimarka-Kuzey Makedonya: 4-0

Çekya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-2 (Penaltılarla 4-3)

Play-off turu final eşleşmeleri

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Bosna Hersek-İtalya

İsveç-Polonya

Kosova-Türkiye

Çekya-Danimarka

Play-off etabında final karşılaşmaları, 31 Mart'ta yapılacak. Milliler, final maçını deplasmanda oynayacak. Final maçlarını kazanan 4 ülke, Dünya Kupası bileti alacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA

İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsi tek tek imha ettiler Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsi tek tek imha ettiler

00:45
4-3’lük muhteşem maç A Milli Takım’ın finaldeki rakibi belli oldu
4-3'lük muhteşem maç! A Milli Takım'ın finaldeki rakibi belli oldu
00:27
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
23:46
Rumenlerden provokasyon Montella’ya basın toplantısında saygısız soru
Rumenlerden provokasyon! Montella'ya basın toplantısında saygısız soru
23:29
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
22:29
Beyaz Saray’dan bir garip sansürlü paylaşım
Beyaz Saray'dan bir garip sansürlü paylaşım
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Advertisement
