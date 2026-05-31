Türkiye ve Kuzey Makedonya 9. Maçında Buluşuyor

31.05.2026 11:19
Türkiye ve Kuzey Makedonya, yarın Chobani Stadı'nda hazırlık maçı yapacak, saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye ile Kuzey Makedonya, yarınki hazırlık maçıyla 9'uncu kez karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

İki ülke A milli futbol takımları, 4'ü Makedonya'da, 3'ü Türkiye'de, 1'i tarafsız sahada, 4'ü resmi, 4'ü özel 8 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 5'ini kazanan Türkiye, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Makedonya'ya 8 maçta 14 gol atan milliler, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

Milli takım, rakibiyle deplasmandaki 4 maçtan 3'ünü kazanırken kalesinde gördüğü 2 gole, 6 golle karşılık verdi. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'de oynanan 3 maçta ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

Son maç 9 sene önce

İki takım arasındaki son karşılaşma 9 sene önce oynandı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki milli takımın Üsküp'teki hazırlık maçı, golsüz eşitlikle sona erdi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında maçları ve sonuçlar şöyle:

TarihOrganizasyonSkor
31 Ağustos 1994Özel maç2 - 0
30 Ağustos 1995Özel maç2 - 1
28 Mart 20012002 Dünya Kupası Elemeleri2 - 1
6 Haziran 20012002 Dünya Kupası Elemeleri3 - 3
12 Ekim 20022004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri2 - 1
11 Haziran 20032004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri3 - 2
4 Haziran 2006Özel maç0 - 1
6 Haziran 2017Özel maç0 - 0
Not: Tablonun skor bölümünde ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Kaynak: AA

