Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Takımı ve voleybol camiasını buluşturdu - Son Dakika
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Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Takımı ve voleybol camiasını buluşturdu

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Takımı ve voleybol camiasını buluşturdu

Türkiye Voleybol Federasyonu, milli takım sezonunun başlaması öncesi düzenlediği bir geceyle A Milli Kadın Takımı ve voleybol camiasını İstanbul'da buluşturdu. Gecede konuşan federasyon başkanı ve milli takım oyuncuları, voleybolda elde edilen başarılarla gurur duyduklarını ve desteklerini beklediklerini belirtti. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü ve kaptanı ise yeni sezon için hazır olduklarını ve en iyisini yapacaklarını söyledi.

10.05.2024 20:59
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Türkiye Voleybol Federasyonu, milli takım sezonunun başlaması öncesi düzenlediği bir geceyle A Milli Kadın Takımı ve voleybol camiasını İstanbul'da buluşturdu.

Kuruçeşme'de gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, milli oyuncular, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Voleybolda elde edilen başarılar tüm ülkeyi birleştirdiğini söyleyen Başkan Üstündağ, "Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayan bir yılda alınan 3 başarı bu ülkenin gururu oldu. Bu evlatlarımız hayal, hedef ve heyecanlarını kaybetmeden ülkeleri adına en güzelini yapmak için mücadele ediyor. Bunun için desteğe ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu süreçte tüm paydaşlarımıza, sponsorlarımıza, kulüplerimize çok teşekkür ediyorum. Bu noktaya geldiğimiz süreçte emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Önümüzde uzun ve yorucu bir maraton var. Beklenti büyük, oyuncularımızın ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına şüphem yoktur. Herkesi birleştirdikleri, tek yumruk olarak tek hedefe kilitledikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Gecenin ilk konuşmasını yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Geçen sene de burada buluşmuştuk. Böyle bir gecede yaza merhaba demiştik. Geçen sene yaptıklarımız ve desteğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Bu sene de aynı desteği hissetmeye ilk günden itibaren başladık. Geçen sene ne yaptıysak aynılarını yapmaya devam edeceğiz. Bizim için turnuvanın adının bir önemi yok. Bu takım maçlara en iyisini vermek ve savaşmak için çıkıyor. Çok zor bir yaz olacak, herkesin bizi yenmek istediğini biliyoruz. Kendimi evimde hissediyorum, burada olduğum için keyifliyim." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da geçen sene elde ettikleri başarıları bu sezon da devam ettirmek istediklerini kaydederek, "Bu yaz bizim için çok önemli, hepimiz bunun farkındayız. İdmanlarda en iyisini vermeye çalışıyoruz. Yaz sezonuna önce Antalya'da başlayacağız. Antalya'daki seyirci çok güzel, bizi özlediklerini düşünüyorum. Biz de onları çok özledik. Antalya'dan sonra diğer ayaklarla finale gitmek için her şeyi yapacağız. Geçen sene özel bir yıldı. Bu sene de Filenin Sultanları olarak en iyisini yapmanın sözünü verebiliriz. Biz çok güçlüyüz, birbirimize inanıyoruz. Biz de bu ilgi ve destekle Türk kadınını, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

A Milli Erkek Takımı, İtalya'da olduğu için geceye katılamadı.

Kaynak: AA

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