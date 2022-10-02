Türkiye-Polonya voleybol maçının ardından - Son Dakika
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Türkiye-Polonya voleybol maçının ardından

02.10.2022 00:43

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile röportaj A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ile röportaj A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile röportaj GDANSK - A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B...

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile röportaj

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ile röportaj

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile röportaj GDANSK - A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu beşinci maçında Ergo Arena'da ev sahibi Polonya ile karşılaştı. Filenin Sultanları Polonya'yı 3-2 mağlup ederek grubu lider tamamladı. Maç sonu Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti açıklamalarda bulundu.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki son maçında Polonya'yı 3-2 yenerek son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki son maçında Polonya'yı 3-2 yenerek son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya maçı hazırlıklarını tamamladı A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Akif Üstündağ, voleybol, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye-Polonya voleybol maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkiye-Polonya voleybol maçının ardından - Son Dakika
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