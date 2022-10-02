Türkiye-Polonya voleybol maçının ardından

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile röportaj
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ile röportaj
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile röportaj GDANSK - A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu beşinci maçında Ergo Arena'da ev sahibi Polonya ile karşılaştı. Filenin Sultanları Polonya'yı 3-2 mağlup ederek grubu lider tamamladı. Maç sonu Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti açıklamalarda bulundu.
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